Yatırımcı rehberi (10)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akçansa
|10,06
|7,99
|25,91
|Reysaş GMYO
|5,41
|4,82
|12,24
|Emlak Konut GMYO
|1,64
|1,47
|11,56
|Çimsa
|8,85
|7,94
|11,46
|Torunlar GMYO
|2,84
|2,56
|10,94
|Kartonsan
|493,50
|446,00
|10,65
|Koç Holding
|17,85
|16,14
|10,59
|Gübre Fabrik.
|24,82
|22,58
|9,92
|Sabancı Holding
|9,12
|8,30
|9,88
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,51
|5,93
|9,78
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Good-Year
|4,87
|5,08
|-4,13
|Vestel
|13,65
|14,17
|-3,67
|Global Yat. Holding
|3,54
|3,64
|-2,75
|Deva Holding
|18,35
|18,78
|-2,29
|Pegasus
|59,00
|60,05
|-1,75
|İskenderun Demir Çelik
|6,95
|7,07
|-1,70
|Ülker Bisküvi
|23,20
|23,60
|-1,69
|Yataş
|7,33
|7,43
|-1,35
|İpek Doğal Enerji
|14,56
|14,75
|-1,29
|Tat Gıda
|8,99
|9,10
|-1,21
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|6.444.033.363
|Aselsan
|5.342.398.954
|Türk Hava Yolları
|4.558.479.195
|Emlak Konut GMYO
|3.555.740.206
|Petkim
|2.597.821.161
|Tüpraş
|2.305.482.645
|Akbank
|2.202.819.657
|Ereğli Demir Çelik
|1.663.722.000
|Bim Mağazalar
|1.636.265.483
|Yapı ve Kredi Bank.
|1.604.076.979
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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