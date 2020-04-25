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Ekonomi

Yatırımcı rehberi (10)

2020-04-25 11:06:46 -
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 14,44 10,86 32,97
Bizim Mağazaları 13,97 11,12 25,63
Kartonsan 441,90 355,10 24,44
Şok Marketler 11,69 9,67 20,89
Kerevitaş Gıda 4,24 3,55 19,44
Logo Yazılım 75,30 63,70 18,21
Netaş Telekom. 13,29 11,25 18,13
Karel Elektronik 16,00 14,02 14,12
Alkim Kimya 55,95 49,78 12,39
Doğuş Otomotiv 8,81 7,85 12,23
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 46,48 51,90 -10,44
TAV Havalimanları 18,07 20,10 -10,10
Anadolu Grubu Holding 15,00 15,76 -4,82
Reysaş GMYO 6,02 6,31 -4,60
Ereğli Demir Çelik 7,96 8,23 -3,28
Garanti Bankası 8,12 8,39 -3,22
Enka İnşaat 6,30 6,48 -2,78
Koç Holding 14,66 15,02 -2,40
Türk Hava Yolları 10,27 10,52 -2,38
İş Bankası (C) 4,84 4,95 -2,22
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası 3.492.784.698
Aselsan 2.419.783.470
Eczacıbaşı İlaç 2.348.955.180
Türk Hava Yolları 2.137.712.691
Sasa Polyester 1.405.863.641
İş Fin.Kir. 1.404.950.726
Güneş Sigorta 1.257.571.314
Migros Ticaret 1.246.968.780
Odaş Elektrik 1.185.937.519
Petkim 1.131.460.859


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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