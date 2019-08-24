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Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı- Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 1,48'lik kazançla kapattı

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:02
Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,48'lik kazançla 97.149,04puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 94.349,28 puanı, en yüksek ise 97.403,90 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,36'lık artışla 110.978,96puana, Sanayi Endeksi ise yüzde 2,28'lik primle 111.233,20puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,51'lik kazançla 75.603,23puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,60'lık değerle 77.167,97puana yükseldi.


- MLP Sağlık en çok prim yapan hisse


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,88 ile MLP Sağlık oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 14,64'lük artışla Pegasus, yüzde 9,73'lük yükselişle de Gübre Fabrikaları izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 24,07 ile İhlas Gayrimenkul oldu. Bu hisseyi yüzde 15,15'lik düşüşle Odaş Elektrik, yüzde 8,86'lık azalışla da Koza Madencilik takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 569 milyon lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 4 milyar 489 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 1 milyar 952 milyon lirayla Aselsan takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 45 milyar 342 milyon lirayla Koç Holding, 38 milyar 10 milyon lirayla Garanti Bankası ve 36 milyar 140 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.


- Altın ve döviz yükseldi


Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,94'lük artışla 279,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,93'lük kazançla bin 863 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 3,48'lik primle 5,7670 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 3,42'lik artışla 6,3860 lira oldu.

Geçen hafta 6,7890 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 4,08'lik kazançla 7,0660 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,96 değer kazanarak 5,8690 liradan alıcı buldu.


- Yatırım fonları


Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,53, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,22 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,97 ile kıymetli madenler fonları oldu.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:02
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