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Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve avro kaybettirdi, dolar kazandırdı - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 6,06'lık kayıpla kapattı

30 Mart 2019 Cumartesi 11:14
Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve avro kaybettirdi, dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 6,06'lık kayıpla 93.784,18puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 90.523,89 puanı, en yüksek ise 100.381,70 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 6,20'lik azalışla 107.753,76puana, Sanayi Endeksi yüzde 5,70'lik düşüşle 112.022,24puana, Hizmetler Endeksi yüzde 5,72'lik kayıpla 66.553,53 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,46'lık azalışla 89.719,18puana geriledi.


- Verusa Holding en çok prim yapan hisse


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 4,28 ile Verusa Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 3,64'lük artışla Ereğli Demir Çelik, yüzde 2,35'lik yükselişle de İhlas Gayrimenkul izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 16,22 ile Albaraka Türk oldu. Bu hisseyi yüzde 13,23'lük düşüşle Anadolu Efes, yüzde 13,11'lik azalışla da Tekfen Holding takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 9 milyar 229 milyon lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 6 milyar 166 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 3 milyar 776 milyon lirayla Akbank takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 40 milyar 802 milyon lirayla Koç Holding, 35 milyar 28 milyon lirayla Garanti Bankası ve 32 milyar 864 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.


- Altın düştü, dolar yükseldi


Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,84'lük azalışla 235,70liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,82'lik kayıpla bin 573 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar yükselişle, avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,36'lık artışla 5,6410 liraya çıkarken, avronun satış fiyatı yüzde 0,08'lik sınırlı gerilemeyle 6,3480 lira oldu.

Geçen hafta 7,4110 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,31'lik azalışla 7,3880 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,57 değer kazanarak 5,6850 liradan alıcı buldu.


- Yatırım fonları


Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,23, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,91 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 11:14
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