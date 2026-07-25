İlk fitili İspanya yaktı: Visa ve Mastercard’ın tahtı sallantıda

Açıklamada, Bizum'un halihazırda kişiden kişiye ödemeler, e-ticaret ödemeleri ve fiziki mağaza ödemeleri olmak üzere üç temel kullanım alanı bulunduğu kaydedildi. Kişiden kişiye ödeme yönteminde kullanıcıların yalnızca cep telefonu numarasını kullanarak, ek bir uygulama indirmeye veya yeni bir hesap açmaya gerek kalmadan bankaların mobil uygulamaları üzerinden anında para transferi yapabildiği, bu sistemin İspanya'da bireyler arasındaki günlük işlemlerde en yaygın kullanılan dijital ödeme yöntemlerinden biri haline geldiği bildirildi. Açıklamada, internet alışverişlerinde kullanıcılara geleneksel kart ödemelerine alternatif olarak hızlı, güvenli ve sorunsuz bir ödeme deneyimi sunulduğu belirtilirken, müşterilerin artık Bizum aracılığıyla NFC teknolojisini kullanarak fiziksel mağazalarda da ödeme yapabildiği aktarıldı. Bu hizmetin henüz yeni devreye alındığı ve İspanya genelinde tamamen yaygınlaşmasının birkaç ay sürmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, BBVA'nın Bizum Pay uygulamasını indirmeye gerek kalmadan doğrudan BBVA mobil uygulaması üzerinden Bizum ile ödeme imkanı sunduğu bildirildi. Bu modelin İspanya'nın ötesine yayılması bekleniyor! Açıklamada, Bizum'un üç kullanım alanı sayesinde kartlı ödemelere gerçek bir alternatif hale geldiği belirtilerek, "Bu durum, kartlı ödemelerin geleneksel olarak uluslararası kart ağlarına dayandığı bir pazarda özellikle önemli. Müşterilerin mevcut bankacılık ilişkileri üzerinden işleyen banka tabanlı bir ödeme çözümü sunarak Bizum, Avrupa'daki dijital ödeme çözümlerinin önemli bir ölçeğe ulaşabileceğini, kolaylık sağlayabileceğini ve tüketici güvenini kazanabileceğini gösterdi." ifadeleri kullanıldı. Gelecekte bu modelin İspanya'nın ötesine yayılmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, böylece kullanıcıların kendi ülkelerindeki banka uygulamalarını kullanarak Avrupa'daki diğer katılımcı ülkelerde de anlık ödeme gerçekleştirebileceği bildirildi. Açıklamada, "Amaç, mevcut uluslararası ödeme ağlarının yerini kısa sürede almak değil ama tüketicilere ve işletmelere daha fazla seçenek sunan, Avrupa'nın ödemeler alanındaki stratejik bağımsızlığını güçlendiren, rekabeti ve yeniliği teşvik eden gerçekten entegre bir Avrupa ödeme ekosistemi oluşturmak." denildi.