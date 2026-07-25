İlk fitili İspanya yaktı: Visa ve Mastercard’ın tahtı sallantıda

BBVA'ya göre bu süreç, daha dayanıklı, verimli ve müşteri odaklı bir Avrupa ödeme altyapısının oluşturulmasına katkı sağlarken, bankanın mevcut dijital kanalları üzerinden güvenli ve kesintisiz ödeme deneyimi sunmasını da destekliyor. Avrupa'nın "ödeme sistemi bağımsızlığı" arayışı! Kartlı ödemelerde her işlemde bankalar ve iş yerleri Visa ile Mastercard ağlarını kullanırken belirli komisyonlar ödüyor. Ayrıca ödeme verilerinin önemli kısmı bu uluslararası ağlar üzerinden işleniyor. AA muhabirinin şirket ve piyasa verilerinden derlediği bilgilere göre, ödeme sistemlerinde küresel çapta Visa ilk sırada yer alıyor. Visa üzerinden yapılan işlem sayısı geçen yıl dünyada 257,5 milyarla ilk sırada yer aldı ve bu işlemlerin büyüklüğü 14,2 trilyon dolar oldu. Mastercard ile yapılan işlem adedi ise 2024'te 160 milyar olarak açıklanmıştı. Bu işlemlerin ekonomik büyüklüğü ise 9,8 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti. İspanya'nın yeni sistemi, Avrupa'da yürütülen daha geniş kapsamlı "ödeme sistemi bağımsızlığı" çalışmalarının da bir parçası olarak görülüyor. Benzer örnekleri arasında Fransa, Almanya, Belçika ve Hollanda merkezli bankaların geliştirdiği Wero sistemi yer alıyor. Bu gelişmeler, Avrupa Merkez Bankası'nın yürüttüğü dijital avro projesiyle de paralel ilerliyor. Avrupa'da dijital avro ve banka hesapları arasında doğrudan çalışan ödeme sistemlerinin yaygınlaşması, kıtanın ödeme altyapısında ABD merkezli şirketlere bağımlılığı azaltmayı amaçlayan uzun vadeli stratejinin önemli parçaları olarak görülüyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde da daha önce yaptığı bir açıklamada, "Avrupa'nın acilen kendi dijital ödeme sistemini kurması gerektiği" uyarısında bulunarak, durumun değişmesi gerektiğine dikkati çekmişti.