  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beyaz peynirle hazırlanan kahvaltılık sebzeli yumurta: Ekmeksiz doyuran formül etkiliyor Karmaşık duyguları yansıtmakta yetersiz: Sadece emojiler iletişimi kolaylaştırıyor ama yetmiyor! İşçileri apar topar tahliye edildi! İstanbul’da fabrikada büyük panik İlk fitili İspanya yaktı: Visa ve Mastercard’ın tahtı sallantıda Turizm sektöründe istihdama 6 milyar liralık destek 1 Ağustos’tan itibaren neler değişecek? E-Ticaret’te yeni dönem Siyonist mağduru Gazzeli Şirin’in üniversite sevinci! Ailesi ve bacakları yok ama umudu ‘Tüm üstünlüğümüzü kaybederiz’ diye ağlıyorlardı: Trump’a ‘Türkiye’ye verme’ diye yalvarmaya gidiyorlar 50-100 milyon senelik olduğu söyleniyor! Kentsel dönüşüm sırasında tarihi eser bulundu
Teknoloji-Bilişim
9
Yeniakit Publisher
Karmaşık duyguları yansıtmakta yetersiz: Sadece emojiler iletişimi kolaylaştırıyor ama yetmiyor!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Karmaşık duyguları yansıtmakta yetersiz: Sadece emojiler iletişimi kolaylaştırıyor ama yetmiyor!

Emojilerin, dijital iletişimde duyguları ifade etmeyi kolaylaştıran önemli araçlar arasında yer aldığını belirten uzmanlar, ancak sembollerle kurulan iletişimin insan duygularının tüm derinliğini ve karmaşıklığını yansıtmakta yetersiz kalabileceğini söylüyor.

#1
Foto - Karmaşık duyguları yansıtmakta yetersiz: Sadece emojiler iletişimi kolaylaştırıyor ama yetmiyor!

Emojilerin, dijital dünyada en hızlı geri bildirim biçimlerinden biri olmakla beraber, bir paylaşımın kalp ya da alkış emojisi almasının kişiye sosyal olarak görüldüğü ve onaylandığı hissini verebildiğine dikkat çeken Klinik Psikolog Göktuğ Kılıç, “Bu kısa süreli olumlu deneyim zaman zaman insanların paylaşımlarını daha fazla geri bildirim alma motivasyonuyla şekillendirmelerine neden olabiliyor. Bu nedenle emojiler, tıpkı beğeniler ve yorumlar gibi sosyal onay mekanizmasının bir parçası olarak işlev görebiliyor.” dedi. Aynı emojinin farklı kişiler tarafından farklı anlamlarda yorumlanabilirken, mesajın tonunu da tamamen değiştirebildiğini aktaran Kılıç, emojilerin iletişimi desteklediğini ancak duyguların yalnızca emojilerle aktarılmasının sağlıklı bir iletişim için yeterli olmadığını vurguladı.

#2
Foto - Karmaşık duyguları yansıtmakta yetersiz: Sadece emojiler iletişimi kolaylaştırıyor ama yetmiyor!

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Klinik Psikolog Göktuğ Kılıç, günümüz dijital iletişiminde emojilerin yeri ve duygusal iletişime etkileri hakkında açıklamalarda bulundu. Emojilerin, dijital iletişimde duygusal ifadeyi ve sözel olmayan iletişimi destekleyen araçlar olarak düşünülebileceğini ifade eden Klinik Psikolog Göktuğ Kılıç, “Yazılı iletişimde eksik kalan sözel olmayan ipuçlarını tamamlayarak mesajların duygusal tonunu daha anlaşılır hale getirebilir.” dedi. Ancak bu durumun, emojilerin duyguları her zaman eksiksiz ve doğru şekilde yansıtabileceği anlamına gelmediğine işaret eden Kılıç, “İnsan duyguları çoğu zaman karmaşık, çelişkili ve çok katmanlıdır. Kırgınlık, özlem, hayal kırıklığı, umut ve sevgi aynı anda hissedilebilir. Emojiler bu karmaşık deneyimleri sembollerle ifade etmeyi kolaylaştırsa da tam olarak yansıtamayabilirler.” şeklinde konuştu.

#3
Foto - Karmaşık duyguları yansıtmakta yetersiz: Sadece emojiler iletişimi kolaylaştırıyor ama yetmiyor!

Tek başına emoji kullanımına bakarak kişilik değerlendirmesi yapmanın doğru olmadığına değinen Kılıç, “Ancak bazı araştırmalar, emoji kullanım sıklığı ile bazı kişilik özellikleri arasında ilişki olabileceğini gösteriyor.” dedi. Bazı kişilerin yakınlık kurmak için daha fazla emoji kullanmayı tercih ettiğini aktaran Kılıç, şunları söyledi: “Bazı kişiler de daha sade bir iletişimi tercih edebiliyor. Yaş, kültür, iletişim alışkanlıkları ve bulunulan sosyal ortam da emoji kullanımını etkileyen önemli faktörlerdir. İnsan beyni iletişimde yalnızca sözcükleri değil, duygusal tonu da anlamaya çalışır. Dijital ortamda mimik ve ses tonu bulunmadığı için bu boşluğu bir noktaya kadar emojilerle doldurmaya çalışabiliyoruz. Bu bağlamda emojiler mesajın duygusal tonunu belirginleştirebilir. Bu nedenle aynı cümle emoji olmadan daha mesafeli veya sert algılanabilirken, küçük bir emoji daha sıcak ve samimi bir izlenim yaratabilir.”

#4
Foto - Karmaşık duyguları yansıtmakta yetersiz: Sadece emojiler iletişimi kolaylaştırıyor ama yetmiyor!

Emojilerin bazen söylenmek istenen duyguyu yumuşatırken, bazen de örtük mesaj vermek için kullanılabildiğini ifade eden Kılıç, “Özellikle ironi içeren ifadelerde kullanılan bir emoji, yazılan cümlenin anlamını tamamen değiştirebilir.” dedi. Bu nedenle pasif-agresif iletişimi oluşturan unsurun emoji değil, emojinin hangi amaçla kullanıldığı olduğunu dile getiren Kılıç, “Beynimiz sosyal ipuçlarına oldukça duyarlıdır. Araştırmalar, insanların emojileri yalnızca bir sembol olarak değil, yüz ifadelerine benzer şekilde işleyebildiğini gösteriyor. Özellikle gülen ya da üzgün yüz emojileri, gerçek yüz ifadelerini değerlendirirken aktifleşen bazı beyin bölgelerini harekete geçirebiliyor. Başka bir deyişle piksellerden oluşan bir sembolün duygusal anlamlar taşıyabileceğini gösteriyor. Bu durum emojilerin neden iletişim üzerinde bu kadar güçlü bir etkiye sahip olduğunu açıklıyor.” açıklamasını yaptı.

#5
Foto - Karmaşık duyguları yansıtmakta yetersiz: Sadece emojiler iletişimi kolaylaştırıyor ama yetmiyor!

Emojilerin, dijital dünyada en hızlı geri bildirim biçimlerinden biri olmakla beraber, bir paylaşımın kalp ya da alkış emojisi almasının kişiye sosyal olarak görüldüğü ve onaylandığı hissini verebildiğine dikkat çeken Göktuğ Kılıç, “Bu kısa süreli olumlu deneyim zaman zaman insanların paylaşımlarını daha fazla geri bildirim alma motivasyonuyla şekillendirmelerine neden olabiliyor. Bu nedenle emojiler, tıpkı beğeniler ve yorumlar gibi sosyal onay mekanizmasının bir parçası olarak işlev görebiliyor.” dedi. Emojilerin bazı durumlarda yanlış anlaşılmaları azaltırken, bazı durumlarda da artırabileceğini kaydeden Kılıç, “Bunun temel nedeni, aynı emojinin farklı kişiler için farklı anlamlar taşıyabilmesidir. Kuşaklar arası kullanım farklılıkları da bu durumu etkileyebilir. Bir kişinin samimi bulduğu bir emoji, başka biri tarafından mesafeli veya alaycı olarak algılanabilir. Bu nedenle iletişimde yalnızca emojiye değil, ilişkinin geçmişine, bağlama ve kullanılan ifadelere birlikte bakmak daha sağlıklı bir sonuç verir.” diye konuştu.

#6
Foto - Karmaşık duyguları yansıtmakta yetersiz: Sadece emojiler iletişimi kolaylaştırıyor ama yetmiyor!

Emojilerin, karmaşık duyguları kısa ve hızlı şekilde ifade etmeyi sağlayan bir tür duygu kısayolu olarak değerlendirilebileceğini aktaran Kılıç, “Bu özellikleri sayesinde iletişimi kolaylaştırırlar.

#7
Foto - Karmaşık duyguları yansıtmakta yetersiz: Sadece emojiler iletişimi kolaylaştırıyor ama yetmiyor!

Öte yandan duyguların yalnızca semboller aracılığıyla ifade edilmesi, zaman zaman duygular üzerine düşünme ve onları sözcüklere dökme becerisini sınırlandırabilir.” dedi.

#8
Foto - Karmaşık duyguları yansıtmakta yetersiz: Sadece emojiler iletişimi kolaylaştırıyor ama yetmiyor!

Duyguların sadeleşmesi ve yüzeyselleşmesinin, empati kaybı oluşturması riskini de değerlendiren Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu konuda kesin bir yargıya varmak için yeterli bilimsel veri bulunmuyor. Emojiler bazı durumlarda duygusal ifadeyi zenginleştirerek empati yapılmasına yardımcı olurken, yalnızca sembollere dayalı iletişim karmaşık duyguların yeterince ifade edilememesine yol açabilir. Empati, yalnızca karşımızdaki kişinin ne hissettiğini anlamak değil, aynı zamanda o duygunun nüanslarını kavrayabilmektir. Bu yönüyle emojiler, duygusal nüansların bir kısmını aktarmaya yardımcı olabilir; ancak insan deneyiminin tüm karmaşıklığını yansıtmakta yetersiz kalabilirler. Dolayısıyla risk, emojilerin varlığından çok, duyguların yalnızca emojiler aracılığıyla aktarılmaya çalışılmasında ortaya çıkar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ankara ile Şam arasında tarihi adım! Büyük anlaşma resmen imzalandı!
Gündem

Ankara ile Şam arasında tarihi adım! Büyük anlaşma resmen imzalandı!

Türkiye ile Suriye arasında kültür merkezlerinin kurulması ve faaliyetlerini düzenleyen tarihi anlaşma imzalandı. Şam'da atılan imzalarla b..
Memleketinde AK Parti ilk sırada çıktı! Mansur Yavaş'a Başkent şoku!
Gündem

Memleketinde AK Parti ilk sırada çıktı! Mansur Yavaş'a Başkent şoku!

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarında adı sıkça öne çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kalesi Ankara’da yapılan so..
CHP'nin İstanbul'daki ilçe başkanları görevden alındı
Gündem

CHP'nin İstanbul'daki ilçe başkanları görevden alındı

Gazeteci Barış Yarkadaş, TV100 canlı yayınında CHP İstanbul teşkilatında dikkat çeken bir gelişmeyi duyurdu. Yarkadaş, CHP İstanbul İl Başka..
Misafirlikte korkunç olay! 14 yaşındaki çocuk vefat etti
Gündem

Misafirlikte korkunç olay! 14 yaşındaki çocuk vefat etti

Sakarya'da misafirliğe gittiği evde 70 yaşındaki adama ait ruhsatlı tabancayla oynayan ve tabancanın ateş alması neticesinde kendini vuran 1..
Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi belli oldu!
Gündem

Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi belli oldu!

CHP'de istifa eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Özgür Özel kurduğu Yeni Parti'ye katıldığını açıkladı. ..
CHP'de kıyım ve istifa depremi! İzmir ve Aydın alev alev!
Gündem

CHP'de kıyım ve istifa depremi! İzmir ve Aydın alev alev!

Parti yönetiminin art arda aldığı ihraç ve görevden alma kararlarının ardından İzmir ve Aydın’da adeta yer yerinden oynadı. İzmir'de 7 ilçe ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23