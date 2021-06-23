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Ekonomi Yatırım yapacaklar dikkat! Dev banka altın için son tahmini yaptı
Ekonomi

Yatırım yapacaklar dikkat! Dev banka altın için son tahmini yaptı

Altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken dünyaca ünlü kuruluş Bank Of America'dan dikkat çeken bir tahmin geldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 17:03:00 -
Yatırım yapacaklar dikkat! Dev banka altın için son tahmini yaptı

Altın fiyatı düşerken önemli bir haber ortaya çıktı. Değerli metali elinde bulunduran bankaların Basel III anlaşmaları kapsamında yeni fonlama oranı gereksinimlerini karşılaması gerekeceğinden, birçok altın analisti sarı metal piyasasına güçlü fiziksel talep gelmesi ihtimali konusunda heyecanlanıyor. Ancak Bank of America’daki emtia analistleri, bu konuda farklı düşünüyor. Ayrıca Bank of America’nın emtia analistleri, altındaki tahminlerini de açıklıyor.

Bank of America’daki emtia analistleri, yeni düzenlemelerin altın talebini artırmasını beklemiyor. Bunun yerine banka analistleri, altın piyasasında maliyetlerin arttığını ve likiditenin düştüğünü görüyor.

Analistlere göre, altın piyasasında yeni Basel III gereklilikleriyle ilgili en büyük sorun tahsis edilmemiş altın stokları. Bank of American analistleri, tahsis edilmemiş hesaplarda altın tutan müşterilerin esasen teminatsız alacaklılar olduğunu açıkladı. Bank of America’nın emtia analistleri konuya yönelik şunları söylüyor:

Tahsis edilmemiş hesaplarda tutulan altın, yatırılan paraya benzer şekilde, bankalar tarafından normal iş yapmaları için kullanılabilir. Bu nedenle, tahsis edilmemiş altın, takas edilebilir ve fiziksel metal işlemlerini takas etmek ve kapatmak için kullanılabilir. Bu nedenle, takas ve uzlaştırma sistemi için gerekli olan likiditedir.

Bank of America emtia analistleri: Altın fiyatı bu yıl ONS başına 1.845 dolar civarında olacak

Yeni Basel III kurallarına göre, tahsis edilmemiş altın bulunduran bankaların, %85 Zorunlu İstikrarlı Fonlama (RSF) faktörüne sahip olmaları gerekecek. Bank of American, yeni fonlama gereksinimleriyle karşı karşıya kalan külçe bankaların, işlem maliyetlerini artırma veya değerli metal sektöründeki risklerini azaltma olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi. Bank of America’nın emtia analistleri konuya yönelik şunları söylüyor:

Biz bankaların tahsis edilmemiş altın kullanmak yerine doğrudan altın satın alarak işlerini desteklemelerinin olası olmadığını düşünüyoruz.

Bank of America, yılın başından bu yana altın fiyatlarında tarafsız kaldı. Banka şu anda altın fiyatlarının bu yıl ONS başına 1.845 dolar civarında olmasını bekliyor.

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