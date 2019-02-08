Yatırım teşviki ödül getirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Sanayicimize güveniyor, karşı karşıya kaldığı her türlü sorunu çözmek ve yenilikçi fikirlerini hayata geçirmek adına var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. Varank, Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu’nda düzenlenen 55. Yıl Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada, bu yıl ilk defa Ar-Ge ve girişimcilik alanlarında ödül veriliyor olmasının, ASO’nun konuya ilişkin farkındalığını göstermesi açısından anlamlı olduğunu söyledi.

7 bin kişiye istihdam

Ödül alan 55 firmadan 30’unun bakanlığın verdiği yatırım teşviklerinden faydalandığına dikkati çeken Varank, “Bu firmaların toplam 8 milyar liralık sabit sermaye yatırımını teşvik belgesine bağlamışız ve 7 bin kişilik ilave istihdam oluşturulmasına katkıda bulunmuşuz” ifadesini kullandı. KOSGEB desteklerinden 26 firma yararlanırken, 29 işletmenin de bakanlıkça verilen Ar-Ge Merkezi Belgesi’ne sahip olarak çeşitli avantajlardan faydalanmaya devam ettiğini aktaran Varank, “Aramızdaki 11 firma, Ankara Kalkınma Ajansından 3,5 milyon liralık proje desteği almış. Dolayısıyla 2018 yılı ihracatındaki yüzde 17’lik artış ve Türkiye beşinciliği tesadüf değil” dedi.