İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) yılın ilk yarısını kapsayan Pandemetre 2021 araştırmasına göre, sanayi üretimi, kapasite kullanımı, yatırım teşvik belgesi sayısı, güven endeksi ve ihracattaki artış, yeni yatırımlar için öncü sinyal verdi. İTO, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye ilişkin göstergelere etkisini araştırmak için hazırladığı ve yılın ilk yarısını kapsayan Pandemetre 2021 araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Rapora göre, araştırmanın “banka kartı ve kredi kartı harcamaları” başlığında, 2021’in ilk 6 ayında kartlı harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,28 artış göstererek 647 milyar lirayı geçti. 2021’in ilk 6 ayında internet üzerinden yapılan alışverişler de yüzde 76,6 artışla 186 milyar liraya yaklaştı. Bu yılın ilk 4 ayında İstanbul’dan yapılan ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artışla 32,6 milyar dolar oldu. Türkiye genelinde Ocak-Mayıs 2021 döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları ise yüzde 72 yükselişle 314 bin 882 adet olarak gerçekleşti.

“Sektörlerde pandemi bulutları dağılıyor”

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Pandemetre 2021 araştırması ve dün itibarıyla başlayan yeni normalleşme sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bugün başlayan ‘tam açılmayı’ üretimde, istihdamda, ihracatta ve yatırımda ‘tam atılıma’ çevirelim. Planlandığı gibi ‘tam aşılama’ ile de salgınının dönüşüne bir daha imkan vermeyelim” dedi. Dünya çapında yaklaşık 1,5 yıldır ertelenen ihtiyaçların ve yeni normalin getireceği talebin belirleyici olacağı bir 6 aya girildiğini kaydeden Avdagiç, “Sektörlerde pandemi bulutları dağılıyor. Nasıl ki 16 ay önce pandeminin başında bıçak gibi kesilen bir talep şoku yaşamıştık. Şimdi de bunun tersiyle karşı karşıya kalacağız. Yeni normalin kazananı bu talep patlamasına üretim hatlarıyla cevap verebilen ülkeler olacak. Yani yatırım sezonu başlıyor ve Türkiye’nin bu fırsatı kaçırmaması gerektiği aşikar.” değerlendirmesinde bulundu. Kovid-19’un 16 aydır ekonomiden sosyal ilişkiye kadar hayatı baştan aşağı değiştirdiğine işaret eden Avdagiç, “2021 yılının ilk 6 ayında sadece harcamakla kalmayıp, daha fazla ürettik, daha fazla ihracat yaptık. Bunu Pandemetre 2021’de yer alan gelişmelerden görüyoruz” şeklinde konuştu. İmalat sanayi kapasite kullanım oranının üst sınırlara yaklaşmasının da yeni yatırım ihtiyacını gösterdiğini belirten Avdagiç, şunları kaydetti: “Tam da bu süreçte, dijital dönüşüm yatırımı yapmadan meyve toplamanın imkansız hale geldiğini unutmadan hareket edelim. İmalat sanayimizin bu talebe cevap vermesi için yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm yatırımlarına hız verelim. Bu süreçte yatırım iştahını azaltan küresel enflasyon ile lojistik ve tedarik sıkıntıları, her zamankinden daha dikkat etmemiz gereken konular. Ayrıca iş dünyamızın yatırımda hızını belirleyecek önemli bir konu da finansman maliyetleri. Dünya normale dönüp, ticaretin kanalları açılırken bu süreci daha fazla yabancı yatırımcı çekecek reformlarla destekleyip, Türkiye için çok büyük bir fırsata çevirmeliyiz.”

İstanbul’da perakende fiyatlar Haziran'da yüzde 0.36 arttı

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Haziran 2021 itibarıyla İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi aylık yüzde 0,36 artış kaydetti. Bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,07 yükseldi. Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise artış oranı perakende fiyatlarda yüzde 16,12, toptan fiyatlarda yüzde 25,56 düzeyinde gerçekleşti.

En yüksek artış 'Eğlence'de

Perakende fiyatlar, haziranda bir önceki aya göre, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 2,80, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 2,72, ev eşyasında yüzde 1,96, konutta yüzde 1,76, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,07 artış kaydederken, gıdada yüzde 0,84, giyimde yüzde 0,72 geriledi. Diğer harcamalar grubunda ise değişim izlenmedi. Bu dönemde toptan fiyatlar ise gıdada yüzde 4,54, kimyevi maddelerde yüzde 4,53, madenlerde yüzde 4,07, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 3,65, inşaat malzemelerinde yüzde 1,79, işlenmemiş maddelerde yüzde 0,34 arttı. Mensucat grubunda ise değişim yaşanmadı.