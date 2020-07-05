Yatırım iştahı artıyor

Borsa İstanbul’da, ocakta rekor seviyeye yükselen BIST 100 endeksinin, coronavirüs salgının etkisiyle önce dalgalı seyir izlemesi, ardından da son yılların en iyi ikinci çeyrek performansını sergilemesi en çok küçük dikkatini çekti.

Türkiye’nin pandemiyle mücadelede diğer ülkelere kıyasla başarılı politikalar izlemesi ve hükümetin destek programlarıyla iç piyasayı rahatlatıcı adımlar atmasının etkisiyle diğer borsalarda pozitif ayrışan Borsa İstanbul, herkes için yüzde yüz kazancının kapısı olamıyor.

‘Yükseliş rüzgarına kapılmayın’ uyarısı

Küçük yatırımcıların borsanın yükseldiği dönemde heyecanla borsaya girip, yüzde 10 düştükten sonra dipten satarak çıktığına dikkat çeken uzmanlar, “Bu durum borsaya gelmenin en kötü yoludur” diyerek uyarıyor.

Uluslararası piyasalarda doların değer kaybettiği her senaryoda Türkiye gibi gelişen ekonomilerin lehine olduğunu belirten uzmanlar, bunu takip etmenin doğru olduğunu ifade ediyor. Uzmanlar, borsada yatırım yapmanın en uygun dönemi için ise ”Piyasalar sakinken, biraz düşükken gidip tek tek hisse seçmek yerine hisse senedi fonları vasıtasıyla borsayı girmek” tavsiyesinde bulunuyor.

“Düşükken alan kazanır”

Dünyanın her yerinde yatırımcının piyasalar yükselirken geldiğini ve düşerken de piyasadan çıkmaya çalıştığını ve bunun yanlış olduğunu ifade eden Gerz, “Önemli olan piyasalar düşükken, kimsenin eli gitmezken fonlara girmek” dedi. Uzman isim düşükten almanın en büyük avantaj olduğunu vurguladı. Böyle yapılan yatırımlarda faizin birkaç katı kazanmanın mümkün olduğunu açıkladı.