Yatırım gelmese ‘Ülke bitmiş bitmiş’ derler! Turhan Çömez Türkiye'ye yatırımdan da rahatsız
İP'li Turhan Çömez, Halk TV canlı yayınında Çinli elektrik ve hibrit otomobil üreticisi BYD'nin Türkiye'ye yatırım yapmasını kendince uydurduğu TOGG gerekçesiyle hedefe koydu.
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'de konuştu.
Çömez, Çinli elektrik ve hibrit otomobil üreticisi BYD'ye Türkiye'de yatırım için imtiyaz sağlandığını öne sürüp, Çinli markanın Türkiye'deki yatırımından rahatsızlığını anlattı.
Bugüne kadar TOGG'u karalayan muhalefet, şimdi de TOGG'un geleceğini gerekçe göstererek ülkeye yapılan yatırımlardan şikayet etmeye başladı.
İP'li Çömez, BYD'nin Türkiye yatırımını, "Göreceksiniz tarihe not düşüyorum bu durum 'TOGG'u büyük ölçüde hırpalayacak ve TOGG'un tarih sahnesinden silinmesine yol açacak bir imtiyazdır bu!" ifadeleriyle hedef aldı.
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