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Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri
Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2021-01-06 14:03:58 -
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,19 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,70 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,1930321984
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,0571674
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,6818171
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,25681751
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,03715021
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1335305
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,7013112
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0427270

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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