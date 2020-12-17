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Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri
Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-12-17 14:08:33 -
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün değişim göstermezken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,21 ile "Kıymetli Madenler Fonlar" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,00301193107
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,00725714
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,0618810
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,14681949
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,01704921
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,03342311
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,2113112
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0426260

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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