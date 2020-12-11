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Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri
Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-12-11 14:55:27 -
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,1230124951
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,0872657
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,4018153
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,5868599
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,02705910
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,05342212
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,1613310
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0426260

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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