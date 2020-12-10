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Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri
Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-12-10 14:23:27 -
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,21 ile "Karma ve Değişken Fon" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,0230123862
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,03726111
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,2318612
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,0968608
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,2170619
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0034259
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,7413013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0426250

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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