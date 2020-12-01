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Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri
Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-12-01 14:13:52 -
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,50 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,04 ile "Para Piyasası Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,50299114184
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,00725913
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,6018315
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-2,1167265
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,47701456
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,62341122
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-1,8113013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0425250

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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