Filistin konvoyu Şanlıurfa’da: Binlerce kişi Gazze için buluştu
Bosna-Hersek Srebrenitsa’dan yola çıkan “Filistin Konvoyu”nun Şanlıurfa’daki mitinginde binlerce kişi, Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail’e yönelik tepkilerini dile getirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bosna-Hersek Srebrenitsa’dan yola çıkan “Filistin Konvoyu”nun Şanlıurfa’daki mitinginde binlerce kişi, Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail’e yönelik tepkilerini dile getirdi.
Eyyübiye Millet Bahçesi'nde düzenlenen mitinge Şanlıurfalı vatandaşlar, bazı STK temsilcileri ile konvoyda yer alan 20 ülkeden 500'ü aşkın aktivist katıldı.
'Gazze’ye selam direnişe devam', 'Nehirden denize özgür Filistin' sloganları atan grup Türk ve Filistin bayrakları sallayarak tekbir getirdi. Burada katılımcılara hitap eden Filistin Konvoyu Sözcüsü Hüseyin Durmaz, Şanlıurfa’nın 15’inci durakları olduğunu ve 3 bin kilometrenin üzerinde yol kat ettiklerini söyledi.
Konvoya daha fazla destek olunması gerektiğini aktaran Durmaz, "15 gündür yoldayız, önümüzde zor güzergahlar bizi bekliyor. Bu konvoy sizin konvoyunuz, vicdan sahiplerinin, ‘kardeşimin evi yanarken, komşusunun evine ateş düşmüşken yerimizde oturamayız’ diyenlerin konvoyudur. Bu sebeple önümüzdeki günlerde daha fazla desteğe ihtiyacımız olacak" dedi.
Sivil toplum kuruluşları adına bir açıklamada yapan Memur-Sen Şanlıurfa İl Temsilcisi İbrahim Coşkun ise "Filistin halkının yaşam hakkını, onurunu ve özgürlüğünü hep beraber savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Çeşitli ülkelerden konvoya katılan yabancı uyruklu aktivistlerin düşüncelerini katılımcılar ile paylaşmasının ardından miting devam etti.
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