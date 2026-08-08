  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sistem çöker deniliyordu! 3 gün tatil 4 gün mesai modelinin ilk sonuçları netleşti Müslim Gündüz'ün 'Salah' yorumu gündemi salladı! Hiç beklenmedik yerden vurdu İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Zorba mutabakatı bozdu biz de karşılık verdik! İİT’den Mekke Anlaşması’na tam destek: İslam dünyası için stratejik adım Beşiktaş'ın karın ağrısı olacak gibi! Bu isim performansının çok uzağında ama gönderilemiyor! Husumetli olduğu şoförü vurup kaçtı! Polis silahlı saldırganın peşinde! Türk gemilerini İHA'larla vuran Ukrayna işte şimdi yandı: Tepesi atan Türkiye flaş kararı aldı
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Filistin konvoyu Şanlıurfa’da: Binlerce kişi Gazze için buluştu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Filistin konvoyu Şanlıurfa’da: Binlerce kişi Gazze için buluştu

Bosna-Hersek Srebrenitsa’dan yola çıkan “Filistin Konvoyu”nun Şanlıurfa’daki mitinginde binlerce kişi, Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail’e yönelik tepkilerini dile getirdi.

#1
Foto - Filistin konvoyu Şanlıurfa’da: Binlerce kişi Gazze için buluştu

Eyyübiye Millet Bahçesi'nde düzenlenen mitinge Şanlıurfalı vatandaşlar, bazı STK temsilcileri ile konvoyda yer alan 20 ülkeden 500'ü aşkın aktivist katıldı.

#2
Foto - Filistin konvoyu Şanlıurfa’da: Binlerce kişi Gazze için buluştu

'Gazze’ye selam direnişe devam', 'Nehirden denize özgür Filistin' sloganları atan grup Türk ve Filistin bayrakları sallayarak tekbir getirdi. Burada katılımcılara hitap eden Filistin Konvoyu Sözcüsü Hüseyin Durmaz, Şanlıurfa’nın 15’inci durakları olduğunu ve 3 bin kilometrenin üzerinde yol kat ettiklerini söyledi.

#3
Foto - Filistin konvoyu Şanlıurfa’da: Binlerce kişi Gazze için buluştu

Konvoya daha fazla destek olunması gerektiğini aktaran Durmaz, "15 gündür yoldayız, önümüzde zor güzergahlar bizi bekliyor. Bu konvoy sizin konvoyunuz, vicdan sahiplerinin, ‘kardeşimin evi yanarken, komşusunun evine ateş düşmüşken yerimizde oturamayız’ diyenlerin konvoyudur. Bu sebeple önümüzdeki günlerde daha fazla desteğe ihtiyacımız olacak" dedi.

#4
Foto - Filistin konvoyu Şanlıurfa’da: Binlerce kişi Gazze için buluştu

Sivil toplum kuruluşları adına bir açıklamada yapan Memur-Sen Şanlıurfa İl Temsilcisi İbrahim Coşkun ise "Filistin halkının yaşam hakkını, onurunu ve özgürlüğünü hep beraber savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Çeşitli ülkelerden konvoya katılan yabancı uyruklu aktivistlerin düşüncelerini katılımcılar ile paylaşmasının ardından miting devam etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Mezhepleri ve hadisleri inkar etmenin sonu mürtetliktir!'
Dünya

'Mezhepleri ve hadisleri inkar etmenin sonu mürtetliktir!'

Salt İslâmî ilimleri tahsil etmek, kişiyi hakikate ulaştırmaya kâfi gelmiyor. İlim; din büyüklerine gösterilen edep, haya ve haddini bilme ş..
Yolcu otobüsü faciası: 11 kişi öldü
Dünya

Yolcu otobüsü faciası: 11 kişi öldü

Nijerya'da devrilen yolcu otobüsündeki 11 kişi yaşamını yitirdi. Korkunç kazada 8 kişinin yaralandığını bildirdi.
New York borsası günü böyle kapadı
Ekonomi

New York borsası günü böyle kapadı

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası yükselişle kapandı. Yatırımcıların, ABD'de zayıf gelen istihdam verilerini Fed'..
Yamaç paraşütüyle Fas'tan İspanya'ya geçmeye kalkan kaçak göçmen denize çakılarak öldü
Dünya

Yamaç paraşütüyle Fas'tan İspanya'ya geçmeye kalkan kaçak göçmen denize çakılarak öldü

Fas'tan yamaç paraşütüyle İspanya'nın Ceuta bölgesine geçmeye çalışan genç bir göçmen, denize çakılarak hayatını kaybetti. Yetkililer, olayı..
Okul gezilerinde 'cehennem' durağı! Çocukları 'ibret olsun' diye götürüyorlar: Çığlıklar, koparılan diller...
Dünya

Okul gezilerinde 'cehennem' durağı! Çocukları 'ibret olsun' diye götürüyorlar: Çığlıklar, koparılan diller...

Korku filmi sahnelerini andıran bu "cehennem bahçesi", çocuklara ahlaki değerleri öğretmek amacıyla okul gezilerinin vazgeçilmez duraklarınd..
İsrail İşgal kuvvetleri Lübnan'a saldırıyor! Güneyde siviller ve kamu görevlileri hedefte
Gündem

İsrail İşgal kuvvetleri Lübnan'a saldırıyor! Güneyde siviller ve kamu görevlileri hedefte

Siyonist İsrail’in işgal güçleri Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları sürüyor. Yerel kaynaklara göre köyler, kamu hizmet ekipleri ve Lübna..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23