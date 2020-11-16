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Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri
Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-11-16 14:56:52 -
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,79 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,1229820890
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,36725517
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,6017215
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,7967598
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,12704228
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,13342212
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,8913310
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1025250

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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