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Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri
Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-10-23 14:02:45 -
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,15 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,27 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları -0,15 296 138 158
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları -0,11 72 49 23
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,30 17 1 16
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,86 65 5 60
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,33 70 20 50
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,10 34 26 8
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 0,27 13 12 1
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,03 25 25 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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