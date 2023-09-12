Yatırım aracı olarak tutulmalı mı? Altına tamam mı devam mı?

Dünya Altın Konseyi tarafından kısa bir süre önce yayımlanan Altın Talebi Eğilimleri, değişen makroekonomik koşullar nedeniyle altının daha cazip bir yatırım aracı hâline geldiğini gösteren birkaç temel ölçütün altını çiziyor.2023'ün ilk yarısındaki verilere göre altına yönelik yatırım talebinde belirli canlanmalar görülüyor. Bu kapsamda fiziki altın yatırımı ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 56 artış göstererek dört yılın en yüksek seviyesi olan 594,5 tona ulaştı.

Bu durum, özellikle altın alımlarının sıralı biçimde yüzde 52 ve yüzde 37 arttığı Çin ve Hindistan’daki güçlü perakende yatırım talebinden kaynaklandı. Bu dönemde, altın alımlarındaki genişleme, merkez bankaları aracılığıyla yavaşlayan alım faaliyetini dengelemede yardımcı bir rol üstlendi.

Çin ve Türkiye dikkat çekiyor

Merkez bankaları üst üste 11 yıldır net altın alıcısı konumunu koruyor. Bu sebeple 2023’ün ilk yarısında takip edilen yatırım davranışlarının bir istisna olmadığının farkına varmak gerekiyor. İkinci çeyrekteki yavaşlamaya rağmen net alım yıllık bazda yüzde 39 arttı. Böylelikle toplam alım miktarı 333,2 tona yükseldi. Dünyanın en büyük altın tüketicisi olan Çin'in altın rezervleri 74 ton artarken, Türkiye’nin altın rezervleri yerli bankalarla yapılan satışlar ve swaplar nedeniyle 137 ton azaldı.

Altında yeni rekor

Veriler, toplam altın arzının ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 7 arttığını gösteriyor. Bu durum, 2023’ün ilk yarısında üretilen toplam arzın yüzde 5'lik bir artışla 2.460 tona ulaşmasıyla sonuçlandı. Diğer bir yandan, maden üretimi, 2023 yılının ikinci çeyreğinde 923 tonla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 2000 yılına kadar uzanan istatistiklerde en yüksek ikinci çeyrek üretim seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Bu veri, 2023’ün ilk çeyreğindeki 857 tonluk üretimle birleştiğinde, 1.781 tonluk rekor bir maden üretimi sağlandı. Aynı zamanda 2018’de kırılan bir önceki rekordan da yüzde 2 daha yüksek seviyeye ulaştı.

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Altına yönelik artan talep ve olumlu arz tablosu, yatırımcı portföylerinde Tether Gold’u (XAU₮) dikkate almak adına güçlü sinyaller verdiği de savunuluyor. Tether Gold'un dijital varlıkların avantajlarından yararlanırken, altın piyasasına girmek isteyenler için de bir alternatif oluşturabileceğini öngörenler de mevcut.