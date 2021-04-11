Yatay geçiş şartları değişti mi? Yatay geçiş yurtdışı başvuru şartları neler? Yatay geçiş nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yurt dışı yükseköğretim kurumları diploma denklikleri ile yatay geçiş işlemlerindeki suistimallerin engellemesine yönelik düzenleme yapıldı.

Yatay geçiş şartları neler?

YÖK’ün yatay geçişi konusundaki düzenlemesine göre, dünya sıralamasında ilk 400'de yer alan bir üniversitede kayıtlı öğrenciler, gerekli şartları taşıyorsa yatay geçiş yapabilecek.Bunun dışındakiler için yatay geçiş şartları ortaöğretimini tamamladıkları ülkeye göre değişecek.

Liseyi Türkiye’de okuyanların başarı sıralaması kaç olacak?

Yatay geçiş şartlarından biri de liseyi Türkiye’de okuyanları yakınan ilgilendiriyor. Ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayanların, merkezi sınava girmesi ve yatay geçiş için başarı puanı sıralaması şartını sağlamış olması gerekecek.

Yatay geçiş şartları neler?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yurt dışı yükseköğretim kurumları diploma denklikleri ile yatay geçiş işlemlerindeki suistimallerin engellemesine yönelik düzenleme yapıldı. Denklik ve yatay geçiş işlemlerinine yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Denklik alma şartları neler?

Öğrencilerin denklik alabilmeleri için başarı sıralaması şartını sağlamaları gerekiyor.

YÖK yatay geçiş listesi için tıklayın