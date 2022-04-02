Yatay geçiş için 11-15 Nisan’da başvuru yapılabilecek

Özvar, öğrencilerin programlara göre dağılımlarını incelediklerini dile getirerek, şu verileri paylaştı:

“YÖK web sayfası aracılığıyla bizlerle bilgisini paylaşan öğrenci sayısı 4 bin 8’dir. Başvuruda bulunan öğrencilerin yüzde 20’si İstanbul’da, yüzde 6’sı İzmir, yüzde 5’i Ankara, yüzde 5’i Şanlıurfa, yüzde 4’ü Antalya, yüzde 4’ü İçel, yüzde 3,5’i Hatay, 3,5’i Mardin’de ikamet etmektedir. Geriye kalan yüzde 49’luk kısım diğer 70 ile dağılmış vaziyettedir. Bu öğrencilerin Ukrayna’daki çeşitli üniversitelerin 102 programa kayıtlı oldukları anlaşılmaktadır. Başvuruda bulunanların yüzde 29’u tıp fakültesi, yüzde 10’u diş hekimliği, yüzde 9’u hukuk fakültesi ve yüzde 5,5’i mimarlık öğrencisidir. Bu dört programa kayıtlı olduğunu beyan eden öğrencilerin toplam başvuranların içindeki oranı yüzde 54,5’i bulmaktadır.”

Ukrayna’dan gelen öğrencilere yönelik çözümlerin, Türkiye’de zorlu bir sınav sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler ile sınava hazırlananları kaygılandırmayacağını dile getiren Özvar, devam sistemin öğrencilerin haklarını koruyacağını vurguladı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yurt dışından Türkiye’deki bir üniversiteye yatay geçiş yapmak için gerekeli koşulları ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen öğrencilerin yatay geçiş şartlarına yönelik bilgi verdi.

Özvar, Ukrayna’daki diploma programına uluslararası sınav sonucuyla kayıt yaptıran Türk ve yabancı öğrencilerin, Türkiye’de yatay geçiş başvurusunda bulunacağı program için üniversitenin ilgili yılda kabul ettiği uluslararası sınav asgari puan şartını sağlaması gerektiğini söyledi. Özvar, “Kontenjanlar yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından belirlenerek 11 Nisan 2022 pazartesi gününden önce internet sayfalarında yayımlanacaktır. Öğrencilerin 11-15 Nisan 2022’de mesai bitimine kadar yatay geçiş için gerekli belgelerle beraber ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapması gerekmektedir” dedi.

Tüm bilim insanlarına kapımızı açıyoruz

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ayrıca, “YÖK olarak, sadece Ukrayna değil ülkesini terk etmek zorunda kalan, bilimsel çalışmalarını yerine getiremeyen bütün bilim insanlarına kapılarımızı açıyoruz” dedi.