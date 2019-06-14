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Yatalak hasta, başarılı ameliyat sonrası yürümeye başladı

Yaklaşık 30 yıldır yürüyemeyen ve bir yıldır yatalak olan 50 yaşındaki Felit Üstün, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatın ardından yürümeye başladı.

14 Haziran 2019 Cuma 14:03
Yatalak hasta, başarılı ameliyat sonrası yürümeye başladı

Yaklaşık 30 yıldır yürüyemeyen ve bir yıldır yatalak olan 50 yaşındaki Felit Üstün, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatın ardından yürümeye başladı.


Henüz 20 yaşlarındayken yüksekten düşme sonucu kalça kırığı oluşan ve daha sonra yapılan tedavilerle sağlığına kavuşamayan 50 yaşındaki Felit Üstün, 30 yıl boyunca iyileşebilmek için farklı illerdeki hastaneleri dolaştı. İstanbul’da iki ameliyat geçirmesine rağmen yürüyemeyen Felit Üstün, son olarak Tatvan Devlet Hastanesine başvurdu. Ortopedi polikliniğinde yapılan değerlendirmenin ardından ameliyata alınan Felit Üstün, ameliyatın 15’inci gününde ayağa kalktı ve değneklerle yürümeye başladı.


Hastane bünyesindeki ortopedi uzmanlarının ekip çalışması sonucunda başarılı bir ameliyat gerçekleştirildiğini belirten Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Erdinç Eren, “Hasta buraya tekerlekli sandalye üzerinde getirildi. Doktor arkadaşlarımız tarafından yapılan değerlendirme sonrası ameliyat kararı alındı. Ekip çalışması sonucunda yapılan başarılı ameliyat sonrası hastamız, ameliyatın 15’inci gününde yürümeye başladı” dedi.


Tatvan’da böyle başarılı ameliyatların sıklıkla yapıldığını anımsatan Başhekim Eren, şunları söyledi:


“Hastamız 50 yaşında yatağa bağlı bir hasta. Hastamız yaklaşık 30 yıldır kalça kırığı sebebiyle yürümekte zorlandığı gibi kendi işlerini de görememekteydi. Aynı zamanda, bir yıldır yatağa bağlı olarak yaşamaktaydı. 30 yıl önce yüksekten düşerken kalça kırığı oluşmuş, ardından iki kez ameliyat geçirmiş, ancak fayda görmemiş ve sağlık durumu iyi olmamıştı. Aksine, klinik durumu her geçen gün daha kötüye gitmiş. Hastanemizin ortopedi polikliniğine başvuruda bulunan bu hastamız, doktor arkadaşlarımız tarafından değerlendirdi ve ardından burada ameliyat olabileceği kanaatiyle servise alındı. 15 gün önce, Op. Dr. Deniz Akbulut ile Op. Dr. Canberk Mirza ve Op. Dr. Eyüp Emre Bahtiyar tarafından yapılan ekip çalışması sonucu başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi. Hastamız şu an destekle yürüyor, önümüzdeki süreçte baston ile yürüyecek ve yaklaşık 6 ay sonra da desteksiz bir şekilde yürüyebileceğini ön görüyoruz. Hastamız, 30 yıldır çektiği sıkıntıları ve ağrılarını bize anlatarak, ameliyat sonrası sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirtti. Ortopedi ekibimiz tarafından bu tarz başarılı ameliyatların yapılması bizleri de memnun ediyor.”


Ameliyata katılan doktorlardan Op. Dr. Canberk Mirza ise, “Hastamız, geçirdiği kalça kırığı sonrası, kalça ağrıları ve yanlış kaynama sıkıntıları çekmiş. Daha sonra birkaç yerde ameliyat olmuş ama fayda görememiş. Hatta son bir yıldır yatalak olduğunu bize söyledi. Kliniğe başvuran bu hastamız, Deniz Hoca tarafından görüldü ve değerlendirildi. Deniz Hoca ile birlikte ekip olarak ameliyata katıldık ve hastaya kısaltmalı total kalça protezi ameliyatı yaptık. Ameliyat sonrası hastamızın dikişlerini de aldık ve bir yıldır yatalak olan hastamız ameliyatın 15’inci gününde yürümeye başladı. Şu an hafif bir destek ile yürüyor, yakında bastonla yürütmeye geçeceğiz” diye konuştu.


Van’da ikamet ettiğini ve 30 yıldır yürüyemediğini, son bir yıldır da yatalak hasta olduğunu söyleyen 50 yaşındaki Felit Üstün de, “Ben 30 yıl önce yüksekten düşmüştüm ve kalça kırığı oluştu. İstanbul’da iki kez ameliyat olmuştum ama iyileşemedim. O günden bu yana cefa çektim, ağrılarım çok oldu ve hiç iyi olamadım. Bir bacağım da 7 santimetre kısalmıştı. Son bir yıldır yatalaktım. Buraya geldim, Deniz Hoca benimle çok ilgilendi. Ameliyat yaptılar, şimdi yürüyebiliyorum. Elhamdülillah şu an durumum çok iyi, ağrılarım yok. Buradaki doktorlardan çok memnunum, hastaneden ve personellerden de memnunum. Allah hepsinden razı olsun. Deniz Hocanın gözlerinden öpüyorum, Allah’a emanet olsunlar” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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