THY- Euroleague
0553 313 94 23

Yatak odanızda gül bulundurursanız...

Güne gül ve çiçek koklayarak başlayan insanların hafıza ve vücudunun gün boyu dinç kaldığı ortaya çıktı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 18:03
Yatak odanızda gül bulundurursanız...


İnsanın özünde sevgi ve güzelliğe karşı istek olduğunu söyleyen uzmanlar, güzel kokunun her zaman insan vücudu üzerinde pozitif etki yaptığını kaydetti. Güne gül koklayarak başlamanın negatif olaylardan etkinlenmeye karşı direnç oluşturduğu belirtiliyor. Güzel koku, aynı zamanda insan ilişkilerinde sağlıklı düşünme ve sabırlı olmayı sağlıyor. Gül ve çiçek koklamak beyinde güzel düşünmeye teşvik eder, kötü ve olumsuz düşünmeyi önler.

Yatak odanızdaki vazoda gül bulundurun

Science Dergisi'nin haberine göre hafızanızı güçlendirmek için gül koklamalısınız. Almanya'daki Lübeck Üniversitesi bilim adamlarından Jan Born ve ekibi, uykunun hafızaya nasıl etki ettiğini bulmak için, deneklere bilgisayardan çift objeler ve kartlar gösterdiler. Denekler sonra iki gruba ayrıldı ve birinci grup gül kokusu, ikinci grup ise hiçbir şey koklatılmadan uyutuldu. Deneklere uyku sırasında da koku koklatan uzmanlar, uyku sırasında beynin verdiği reaksiyonları MRI cihazıyla ölçtüler. Deneye katılanların yüzde 97.2’si, bir gün sonra uyumadan önce kendilerine gösterilen kartların yerlerini hatırladılar. Gül kokusunu koklamadan uyuyanlarda ise bu oran yüzde 86’da kaldı. MRI taramalarında da uyku sırasında koku koklatılan deneklerin beyinlerinin hippocampus bölümünde aktivite tespit edildi.

Nöropsikiyatri Uzmanı Mehmet Yavuz da yüzyıllardır araştırma konusu olan hafızayı güçlendirmenin yeni formülünün gül suyu olduğunu söylüyor. Manyetik kirlilik hafıza düşmanı veünümüzde hemen herkesin şikâyetçi olduğu bir konu var; unutkanlık.

Dr. Yavuz “Sabah uyanıldığında gül suyu ile ferahlamak ya da gün içinde gül kokusu veya gül suyu kullanmak hafızanızı güçlü kılabilir ve unutkanlığı yenmenizi sağlayabilir” diyerek gül suyunu gün içinde kullanmanın önemini vurguluyor.

Cilt temizliği için durulama ardından tonik yerine sıkça kullanılan doğal gül suyu, yaralara ve aşırı sıcak ve soğuk çatlamış el, ayak, dudak ve cilt için de etkili..

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 18:30
  1. yatak odasında gül bulundurma
  2. yatak odasında çiçek doğru mu
  3. güzel kokunun vücuda faydaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonsporlu futbolcu Onazi ameliyat edildi
    1. Trabzonsporlu futbolcu Onazi ameliyat..
    2. FETÖ'nün Bayburt'taki darbe girişimi..
    3. Van'da eğitime kar engeli
    4. Sürücüye bıçak çekip taksiyi gasbetti
    5. Kalın: "(ABD'nin Suriye'den çekilmesi)..
    6. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim..
    7. ABD'de fast food restoranı sahibi Türk..
    8. "Kartepe" feribotunun İstanköy..
    9. "Başka ülkelerle ittifak yapmadığımı..
    10. Nijerya'da silahlı saldırılar protesto..
    11. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim..
    12. Adliye önünde gergin anlar! Linç..
    13. Karayolları Trafik Kanunu ile bazı..
    14. Kalın: "(Doğu Akdeniz) Uluslarası..
    15. Uzman isimden flaş açıklama:..
    16. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim..
    17. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:..
    18. Tırnak kemirme alışkanlığından nasıl..
    19. Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş kararı!..
    20. "ABD güçlerinin Erbil'e yerleşmesi..
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    'Pezevenk' Müjdat Gezen meğer sübyancıymış! Evli halde 16-17 yaşındaki kıza asılmış...
    'Pezevenk' Müjdat Gezen meğer sübyancıymış! Evli halde 16-17 yaşındaki kıza asılmış...
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!