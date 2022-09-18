  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Yatağında bir anda kasılan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yerel

Yatağında bir anda kasılan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Uşak’ta 15 yaşındaki çocuk, sabah erken saatlerde yatağında kasılmasıyla birlikte nefes alamayarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 12:49:00 -
Yatağında bir anda kasılan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Uşak’ta 15 yaşındaki çocuk, sabah erken saatlerde yatağında kasılmasıyla birlikte nefes alamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Deniz Yıldız (15) ikamet ettiği Kemalöz Mahallesi İkinci Efe Sokak’taki evinde uyuduğu sıralarda ailesi odasında ses duydu.

Öldüğü tespit edildi

Odaya gelen ailesi, Deniz Yıldız’ın kasıldığını ve nefes alamadığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından eve gelen ekipler Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden Yıldız’ın cenazesi kesin ölüm sebebi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma İl Emniyet Müdürlüğü personellerince başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23