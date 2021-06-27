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Ekonomi Yatağan Belediyesi 7 arsasını satıyor
Ekonomi

Yatağan Belediyesi 7 arsasını satıyor

Mülkiyeti Muğla Yatağan Belediyesi’ne ait bulunan ve tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri ile muhammen (KDV Hariç) satış bedelleri, geçici teminatı, yüzölçümü, ihale saati ve niteliği yazılı bulunan ve ilana çıkan arsa vasıflı taşınmazlar açık artırma ile ihale edilecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 14:15:00 -
Yatağan Belediyesi 7 arsasını satıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre satı  2886 sayılı D.İ.K.’nun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile ihale edilerek 12.07.2021 Pazartesi günü saat 14.00 de  başlayacak ve 7 adet  arsa  için ilandaki yazılı sırasıyla Belediye Meclis Toplantı Salonunda satışı yapılacak. İhale ile ilgili şartname, her gün mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

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