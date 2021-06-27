Yatağan Belediyesi 7 arsasını satıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre satı 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile ihale edilerek 12.07.2021 Pazartesi günü saat 14.00 de başlayacak ve 7 adet arsa için ilandaki yazılı sırasıyla Belediye Meclis Toplantı Salonunda satışı yapılacak. İhale ile ilgili şartname, her gün mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

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