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Spor Yat yarışları: MIYC Kış Trofesi
Spor

Yat yarışları: MIYC Kış Trofesi

MIYC Kış Trofesi 5. ayak yarışlarından elde edilecek gelir, İzmir depreminden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak

Yeniakit Publisher
2020-11-21 17:57:00 -
Yat yarışları: MIYC Kış Trofesi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) Kış Trofesi'nin 5. ayak ilk gün mücadelesi başladı.

Yat Kulübünün düzenlediği Kış Trofesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen 5. ayak yarışlarına, Rusya, Hollanda ve Türkiye'den 22 yelkenli yat ile 200 sporcu katıldı.

Hakem komitesinin yarış parkurunu belirleyen dubaları yerleştirmesinin ardından yelkenli yatlar, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan çıkarak körfeze açıldı.

Marmaris Körfezi boyunca yatlar, açtıkları değişik renklerdeki yelkenleriyle izleyicilere görsel şölen sundu. Kıyıdaki vatandaşlar, yelkenlileri ilgiyle izleyerek bol bol fotoğraf çekti.

IRC-0, IRC-1, IRC-2, IRC-3 ve IRC-4 kategorilerinde gerçekleştirilen yarışta birinci olmak için mücadele veren sporcular, ideal bir rüzgar ve rakipleriyle mücadele etti.


- "Bu yarışta yelkenler İzmirli depremzedeler için açıldı"


MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Cem Tekdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada organizasyonun 5. ayak mücadelesinde rüzgarın geç çıkmasından dolayı ilk gün organizasyonunda planlanan iki yarış yerine tek yapıldığını söyledi.

Salgın nedeniyle ertelenen kış yarışlarının son iki ayağının 2020 yılı içerisinde gerçekleştirileceklerini belirten Tekdağ, "Bu yarışta yelkenler İzmirli depremzedeler için açıldı. 5. Ayak yarışımızın tüm geliri İzmir depreminde zarar gören ailelere destek olmak için bağışlayacağız." dedi.

"Birlikten güç doğar" düşüncesiyle yaptıkları bu desteğin artarak devam etmesini dilediklerini anlatan Tekdağ, aralık ayında son ayağı düzenlenecek yarışlara ilk etaptan beri katılan bütün yarışçılara başarılar diledi.

Organizasyonun 5. ayağı, yarın yapılacak yarışla tamamlanacak.

Altı etaptan oluşan trofenin 5. ayağı ilk gün yarışında sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve dümencileri şu şekilde:

IRC-0:

1- Vakkorama (Erhan Karaca)

2- Matrak 2 (Orhan Özdaş)

3- Atlas-Gökova Yelken (Mahmut Saral)

IRC-1:

1- Wings Of İsland (Tora Kutoğlu)

2- Fifty Fifty Nissan Sailing Team (Cenk Tekkaya)

3- Marmarisa (Gleb Semerenko)

IRC-2:

1- VMG Yelken (Doğukan Kandemir)

2- Nox (Barış Koncagül)

3- Stormy (Tunca Çalışkan)

IRC-3:

1- Çakıl (Zafer Öznur)

2- Boomerang (Serdar Şahin)

3- Rossinante (Sinan Dayanır)

IRC-4:

1- Clavella (Leo Kolff)

2- Kaçamak (Ali Toker)

3- Aleksandra (Olga Sakharova)

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