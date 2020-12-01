  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi
Spor

Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi

Marmaris Körfezi'nde 12. kez gerçekleştirilen organizasyonun sonuçları açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 18:50:12 -
Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi


MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen Marmaris-MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda şampiyonlar belli oldu.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve 6 ayak olarak açıklanan organizasyonda son ayak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasından dolayı alınan yeni önlemler sebebiyle iptal edilince şampiyonlar ve dereceye girenler 5 ayak üzerinden değerlendirildi.

MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cem Tekdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonu tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.


- "Pandemiye rağmen Marmaris'e renk kattık"


Kış trofesi boyunca güzel yarışlara ev sahipliği yaptıklarını anlatan Tekdağ, şunları kaydetti:

"2020 Kış Trofesi'nde yarışan ekipler çok memnun oldular. Pandemiye rağmen Marmaris'e renk kattık. Yarış günlerinde denizde görsellik yaşattık. Gelecek yıllarda tekne sayısını artıracağız. 2021'in daha iyi bir yıl olmasını ümit ediyoruz."

Kış trofesinin 5 ayak üzerinden açıklanan sonuçlarına göre sınıflarında ilk üç sırayı alan tekneler ve kaptanları şöyle:

IRC-0:

1- Atlas-Gökova Yelken (Mahmut Saral)

2- Vakkaroma (Erhan Karaca)

3- Matrak 2 (Orhan Özdaş)

IRC-1:

1-Corendon Cheese (Güney Kaptan)

2- Nissan Saling Team-Fifty Fifty (Cenk Tekkaya)

3- Team Linea Rossa (Onur Tok)

IRC-2:

1- VMG Yelken (Doğukan Kandemir)

2- Dawn-Sound Of Sails (Alp Dilek)

3- Ada Sailor-Ella Sailing Team (Ali Öztürk)

IRC-3:

1- Boomerang (Serdar Şahin)

2- Çakıl (Zafer Öznur)

3- Optimus (Murat Okay)

IRC-4

1- Kaçamak (Ali Toker)

2- Cavella (Leo Kolff)

3- Blue Bird2 (Cem Tekdağ)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Baskı gördükleri iddia edildi! Rus savaş uçaklarından vazgeçtiler
Dünya

Baskı gördükleri iddia edildi! Rus savaş uçaklarından vazgeçtiler

Rus savaş uçaklarını almaktan vazgeçen Arjantin'in Çin yapımı JF-17'leri satın almayı planladığı öğrenildi.
CHP'liler bile Kaftancıoğlu'na isyan etti! Barış Yarkadaş'tan sert sözler
Siyaset

CHP'liler bile Kaftancıoğlu'na isyan etti! Barış Yarkadaş'tan sert sözler

Eski CHP vekili Barış Yarkadaş, CHP Maltepe İlçe yönetiminde yaşanan taciz olayını gizlemek isteyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili skandal paylaşımlar yapan Nilüfer Aydan hakkında flaş gelişme
Medya

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili skandal paylaşımlar yapan Nilüfer Aydan hakkında flaş gelişme

Türk dizilerinde boy gösteren oyuncu Nilüfer Aydan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili skandal bir paylaşımı ortaya çıkmıştı. A..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay