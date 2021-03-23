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Ekonomi Yat, tekne ve gemilere pis su takip sistemi takılacak
Ekonomi

Yat, tekne ve gemilere pis su takip sistemi takılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; yat, tekne ile gemilere ‘Pis Su Takip Sistemi’ takma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 20:21:00 -
Yat, tekne ve gemilere pis su takip sistemi takılacak

Kararla deniz kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kontrolünde gemi atıklarının yönetimi sürdürülüyor. Atıklar gemilerden denize karıştırılmadan alınıyor ve kabul tesislerinde ayrı tanklarda depolanıyor. Tesislerde toplanan atıklar, enerji geri kazanım amacıyla ek yakıt olarak kullanılıyor. Yakıt olmayanlar da nihai yakma tesislerinde bertaraf ediliyor.

Kirliliğin önüne geçiliyor

Gemilerin taşıdıkları yüklerden kaynaklanan atıklar ise mevzuat çerçevesinde kıyı tesisleri tarafından toplanarak denizlerin kirletilmesinin önüne geçiliyor. Gelinen aşamada bakanlık tarafından ‘Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde değişikliğe gitme kararı alındı. Yönetmelik revize edilip görüşe açıldı.

İşlemler hızlandırılıyor

Yeni önetmelikle denizlerin yanında göller ve nehirlerde bulunan gemilerden kaynaklanan atıkların yönetimi de sağlanacak. Destek gemilerinden, sondaj faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kullanılan platformlardan ve benzeri yapılardan atık alınabilecek. Taslak yönetmeliğe göre atıklar, komisyon kurulmadan kabul tesisinden çıkarılabilecek. Düzenlemeyle yat, tekne gibi deniz araçlarının yanında 150 groston altı petrol tankerleri ile 400 groston altındaki diğer gemilere ‘Pis Su Takip Sistemi (PSTS)’ takılacak. Takipler online ve anlık olarak PSTS’yle yapılacak. Pis su tanklarında beklenmedik bir değişim olması halinde deniz araçlarına yasal işlem uygulanacak.

Kriterler belli

Gemiler, belirlenen alanlarda Marpol Sözleşmesi’nin Ek-IV hükümlerinde belirtilen kriterler uyarınca gerekli arıtımı yaptıktan sonra atık sularını denize boşaltabilecek. Kurulacak özel ekiplerle gemi atıkları daha sıkı takip altına alınacak. Pis su tanklarından denize boşaltım yapılması engellenecek. Atık tankı doluluğu yüzde 80 üzeri olan gemilerin kalkışlarına izin verilmeyecek.

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