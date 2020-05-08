Yastık içinden para hırsızlığına adli kontrol

Samsun’da bir eve pencereden girerek yastık içine gizlenmiş olan 5 bin lira parayı çaldığı iddia edilen Irak uyruklu genç, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.P. sahur yapmak için diğer evine gitti. Bu sırada evine penceresinden giren hırsızlar yatak odasındaki gardıropta bulunan yastık içine gizlenmiş 5 bin lira parayı çaldı. Sabah eve dönünce yatak odasındaki eşyaların dağınık halde olduğunu gören A.P. yaptığı kontrolde paranın çalındığını fark edince olayı polise haber verdi. Polis güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak hırsızlık olayına Irak uyruklu A.A.K.K.’nin (23) gerçekleştirdiğini tespit etti. Olayla ilgili polis tarafından gözaltına alınan A.A.K.K., Gazi Polis Merkezine teslim edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.A.K.K. güvenlik kamerasındaki hırsızın kendisine benzediğini ancak diğer ikinci hırsızın sadece adını bildiğini söyledi.

Polisteki sorgusu tamamlanan A.A.K.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Iraklı genç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.