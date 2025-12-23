Yassıada Mahkemesi CHP’ye yakışır

Buğra Kardan İstanbul

Mega şehir İstanbul’u ahtapot gibi saran, İBB ve 30 iştirakini sömürmeye doymayan, büyük bir kara para trafiği yürüten çetenin başı Ekrem İmamoğlu’nun usulsüzlüklerini soruşturan yargıya kini dinmedi. Yolsuzluklarını gizlemek için iddianameleri sulandırmaktan, mahkemeleri itibarsızlaştırmaktan geri durmayan İmamoğlu’nun dün de darbeyle karşı karşıya olduğu palavrasını ortaya atarak, “Yassıada zihniyeti hortladı” tantanasında bulunması güldürdü. Yolsuzluk yargılamalarını, 1960 darbesinin Adnan Menderes ve iki bakanının idamıyla neticelenen Yassıada duruşmalarıyla bir tutan İmamoğlu tepki topladı.

GÜLSEK Mİ AĞLASAK MI?

Toplumdan, “Abartıları, yalanları bıktırdı usandırdı” sesi yükseldi. Hukukçular da İmamoğlu’nun yargıyı karalama girişimini bir adım ileri taşıyarak, Özgür Özel’in ‘darbe’ söylemine sarılarak yanlış yolda ilerlediğini kaydettiler. Ekrem İmamoğlu’na, “Kılavuzu karga olanın burnu pislikten çıkmaz. Silivri’de vaktin var, yakın tarihi oku da Yassıada’nın CHP’nin eseri olduğunu gör. Cuntacılarla iş tutan, mazlumları darağacına gönderenlerin ağababaların olduğunu anla. Soygunculuktan, yağmacılıktan yargılandığını unutma. Yassıada’da yargılananlar demokrasi kahramanı idi, sen ise yolsuzsun” diye çıkıştılar.

Akit’e konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, şunları söyledi: “Partimiz yasaklarla, kısıtlamalarla, darbelerle mücadele ede ede bugünlere geldi. Darbeci anlayışı, ruhu ortadan kaldırdı. Son sözü halkın söylediği, devletin sahibinin millet olduğu anlayışıyla hareket etti. O nedenle Özel ve İmamoğlu’nun ‘darbe’ söylemleri yersizdir, haksızdır. Cumhurbaşkanı’mızın, partimizin olduğu ortamda darbe mantığı yoktur.

CHP’NİN KODLARINI BİLİYORUZ

“Kimseyi suçlu ilan etmiyoruz. İmamoğlu, artık bunu anlamalı, savunma hakkını kullanmalı. Mahkemeyle, yargı görevlileriyle uğraşmamalı. Kendini özgürce müdafaa etmesi mümkün. O nedenle başka yere çekme yoluna gitmesin. İddianameyi, soruşturmayı, yargılamayı sulandırmaya yönelmesin. Hepimizin sorumluluğu var. Rahmetli Menderes’in ve iki bakanının karşı karşıya kaldığı hukuk dışı uygulamaları da unutmuyoruz. Darbecilerce yapılan Yassıada yargılamalarını aklımızdan çıkarmıyoruz. Yassıada yargılamalarını yolsuzluk soruşturmalarıyla bir tutmayı da mantıklı bulmuyoruz. Hukuk içinde kalmak şart. İddialar, raporlar, deliller ortada. Hepimiz, hakikati arıyoruz. Siyasi yaklaşımı da bir kenara bırakmalıyız. Ancak CHP yapmıyor. Tabii CHP’nin kodlarını biliyoruz. ‘Ordu göreve’ diyenleri hatırlıyoruz. Yassıada yargılamalarıyla ilgili en son konuşması gerekenin CHP olduğunun farkındayız.”