  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya intikam saldırısına hazırlanıyor

Fransız Renault'un Clio modelleri hızla yayılıyor, listede sıraya girdi! Türkiye'ye geliyor: Bakın fiyat listesi ne kadar?

Tanju Özcan'dan CHP ve adaylık açıklaması

Hatice Kolçak fiziki altınla ilgili beklenmedik şok açıklama: Elinde 1 gram altını olanlar, altında asıl şov şimdi başlıyor

Çin'den olay sözler, çağrısı: Güney Çin Denizi'ndeki Filipin gemisi gerginliği ülkeyi salladı! Neredeyse çatışacaklar

186 yıllık tarihi cami çöktü! Hayatını kaybedenler var

Türkmenistan son dakika haberi, müjdesini duyurdu: Trans-Hazar işbirliği devreye girdi, anlaşma imzaladı

Tarihi binanın çökme anı paylaşıldı! İstanbul Valiliği acı haberi duyurdu

Sizin neyinize çıkarma gemisi

'İlaçların çalınıp satıldığı' iddiasına Bakanlık cevap verdi
Yaşam Yaşlıyı bile umursamadılar! Yine taksici yine rezillik
Yaşam

Yaşlıyı bile umursamadılar! Yine taksici yine rezillik

Yeniakit Publisher
2023-08-13 11:27:00 -

Fatih'te bir taksi sürücüsü, kaldırımda bekleyen müşterileri taksiye almayarak yabancı turist bekledi. O anlar kamerayla kaydedildi.

Fatih'te bir taksi sürücüsü, kaldırımda bekleyen müşterileri taksiye almayarak yabancı turist bekledi. Bunun üzerine tepki gösteren vatandaşlara ise, "Benim kimi alıp almayacağım sizi ilgilendirmez" diyerek, küfürler savurdu. Elinde poşetlerle kaldırımda bekleyen yaşlı kadını da almayan taksicinin yaşattığı o anlar kameralara yansıdı.

Fatih Aksaray’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda bir taksi sürücüsü, yol kenarında bekleyen müşterileri aracına almayarak yabancı turist beklemeye başladı. Bunun üzerine sinirlenen müşteriler taksiciye tepki gösterince tartışma başladı.

"Benim kimi alıp almayacağım sizi ilgilendirmez"

Müşterilerden biri en azından kaldırımda poşetleriyle bekleyen bir başka müşteriyi alması gerektiğini söyleyince taksicinin, "Benim kimi alıp almayacağım sizi ilgilendirmez" cevabıyla şoke oldu. Bunun üzerine büyüyen tartışmayla birlikte taksi sürücüsü, vatandaşlara küfürler yağdırmaya başladı. Yaşananlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

77 yaşında 53 yıldır bu işi yapıyor! Ekmeğini kazanmak için kilometrelerce yürüyor
77 yaşında 53 yıldır bu işi yapıyor! Ekmeğini kazanmak için kilometrelerce yürüyor

Yaşam

77 yaşında 53 yıldır bu işi yapıyor! Ekmeğini kazanmak için kilometrelerce yürüyor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Canan Karatay uyardı: Evinizde varsa hemen çöpe atın
Canan Karatay uyardı: Evinizde varsa hemen çöpe atın

Kadın - Aile

Canan Karatay uyardı: Evinizde varsa hemen çöpe atın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23