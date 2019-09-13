0553 313 94 23

Yaşlıları telefonla kandırıp 70 bin TL dolandıran 5 şüpheli yakalandı

Tunceli’de telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, 2 yaşlıdan 70 bin TL dolandırdı.

13 Eylül 2019 Cuma 14:58
Yaşlıları telefonla kandırıp 70 bin TL dolandıran 5 şüpheli yakalandı

Tunceli’de telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, 2 yaşlıdan 70 bin TL dolandırdı. Dolandırıcılık olayına karışan 5 şüpheli, polisin MOBESE ve PTS kayıtlarında yaptığı inceleme sonrası düzenlenen operasyonla yakalandı. Öteyandan polis,aynı yöntemle kandırılan 1 kişiyide 10 bin Euro’yu dolandırıcılarakaptırmadan kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, kentte 65 yaşındaki E.A., geçtiğimiz Perşembe günü kendisini arayıp polis ve savcı olarak tanıtan şahıslar tarafından kandırılarak 55 bin TL’si dolandırıldı. Dolandırıldığını anlayan E.A, durumu polise bildirdi. Bunu üzerine çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, eşkal bilgilerinden yola çıkarak MOBESE ve güvenlik kameralarını inceledi. Polis şüphelinin M.U (19) ve yanında bulunan ikinci şahsında S.V. (18) olduğunu belirleyip düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.


Gözaltına alınan şüphelilerden M.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı,S.V. ise, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Aynı yöntemle ikinci dolandırıcılık,şüpheliler parayla yakalandı


Yine Tunceli’de 72 yaşındaki Y.Z.K. ile 76 yaşındaki G.K, 10 gün önce telefonla kendisini arayan ve kendisini polis merkezi amiri olarak tanıtan şahıs tarafından 15 bin TL dolandırdı. Parayı veren Y.Z.K. dolandırıldığını düşünerek durumu hemen polise bildirdi. Bunun üzerinehemen harekete geçen polis, MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şahsın eşkalini belirledi. Şüphelilerin bindiği araca da ulaşan polis, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) sayesinde şahısların Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinedoğru gittiğini tespit etti. Durumun Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilmesi üzerine şüphelilerin bulunduğu araç ilçe girişinde durduruldu. Araçta bulunan şüpheliler Y.A (35) T.E (42) ve Y.E.A (44)gözaltın alındı. Araç içinde yapılan aramada torpido gözünde üzerinde “Tunceli” yazan poşet içerisinde 15 bin TL para ele geçirildi.


Haklarında işlem yapılan şüpheliler Şanlıurfa’da adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Y.A. tutuklandı, T.E. adli kontrol şartıyla, Y.E.Aise savcılıktan serbest kaldı.



10 bin EURO’yu dolandırıcılara götürürken polis engel oldu


Öte yandan, Tunceli polisi telefonla aranan A.A’yı da dolandırılmaktan son anda kurtardı. Alınan bilgiye göre, Telefonla dolandırıcılık yapan şüpheliler, A.A’ya adının terör örgütüne karıştığını ve 10 bin EURO getirmesi gerektiğini söyleyerek ticari taksi ile yola çıkardı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine polis hareket geçti. Tunceli polisinin yaptığı çalışmada A.A’nın bindiği ticari taksi MOBESE’den tespit edildi ve Elazığ istikametine seyir halinde olduğu belirlendi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi tarafından çevre illere plaka bildirildi. Dolandırılmak üzere olan A.A’nın bulunduğu araç Elazığ-Diyarbakır yolunda Maden İlçesi’nde güvenlik güçleri tarafından durdurularak dolandırılmaktan kurtarıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri hiç bir polis veya savcının para istemeyeceğini belirterek dolandırıcılara karşı vatandaşların dikkatli olmasını, karşılaştıkları benzer bir durumda en yakın polis merkezine gitmelerini istedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günyüzü’nün tarihi mekanları otel duvarına resmedildi
    1. Günyüzü’nün tarihi mekanları otel..
    2. Anadolu Efes'in KIA'yla iş birliği..
    3. Türkiye’nin ABD ile kimya ticaret..
    4. Avrupa Birliği'nden güvenli bölge..
    5. Biyometrik Veri Sistemi protokolü..
    6. Osman Gökçek’ten kayyım açıklaması!..
    7. Yılanın soktuğu kadın hastaneye..
    8. Ergenekon davası eski hakiminin FETÖ..
    9. Ordu'da gören inanamadı! Beton zeminde..
    10. Dünya Ralli Şampiyonası’nın Türkiye..
    11. Sanatçılar tecrübelerini paylaştı
    12. Vali Seymenoğlu: “Isparta bir tarım..
    13. Beyin kanaması sonrası ölen hasta..
    14. AB Delegasyonu’ndan Ağrı Barosu’na..
    15. Gölpark’taki balık popülasyonu artıyor
    16. Brezilya’daki hastanede yangında..
    17. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde şehit..
    18. Hatice’den son saniyede altın tekme!
    19. Sapanca Belediyesi aşure dağıttı
    20. Tunceli'de Arap tavşanı görüntülendi
    21. Abdullah Gül cephesinden yeni..
    22. Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar
    23. Uzman Psikolog Özkan Şenol, idareci,..
    24. Pusmaz ve Bilgin yeni görevlerine..
    25. Sarıcakaya Belediyesi 3 bin kişilik..
    26. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun..
    27. İnananların yüz akı Akit, 27 yaşında!
    28. Başkan Yüce: “Muharrem paylaşmanın ve..
    29. Cumhurbaşkanlığından İzmir'de aşure..
    30. Ters şeritte giden araç kazaya neden..
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!