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Teknoloji Yaşlılar için geleceğin akıllı evi tasarlandı
Teknoloji

Yaşlılar için geleceğin akıllı evi tasarlandı

Araştırmacılar, Batı Yunanistan şehri Patras’ta yapay zekayı evlerimizde devrim yaratmak için kullanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 19:54:00 -
Yaşlılar için geleceğin akıllı evi tasarlandı

Teknoloji dünyasında “destekli yaşam” popüler terim haline gelirken insanların giderek daha uzun yaşadığı ve sağlık, sosyal bakım sistemlerini daha fazla zorladıkları göze çarpıyor.

Yaşlı, engelli ya da kronik hastalıklardan muzdarip insanlar için tasarlanan geleceğin akıllı evlerinin amacı “bağımsızlığı sürdürmek”.

Akıllı evin duvarında yer alan akıllı ayna sayesinde ev sahipleri, hastalık belirtilerini tespit edebiliyor.

Peloponnese Üniversitesi’nde öğretim görevlisi Christos Antonopoulos, şu zamanda bildiğimiz anlamda hastanelerin altyapısı limitlerine, kapasitesine ulaştığını belirtti. Bunun gelecekte daha da kötü olacağını söyleyen Antonopoulos, hastaneden alabileceğimiz ve evde yapabileceğimiz herhangi bir hizmetin hastaneler ve bütün bir sağlık sistemi için kritik ve çok yararlı olacağını ifade etti.

Sesli komutlar sayesinde akıllı evin kapı ve pencereleri açıp kapayabiliyor. Sensörler yardımıyla evde yaşayan kişinin hareketlerini izleyerek davranışlarında bir değişiklik olması halinde demans gibi hastalıkların erken belirtilerini tespit edebiliyor.

 

 

 

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