Yaşlı ve engelli aylıkları ödenmeye başlandı

Selçuk, eylül ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 1.4 milyon vatandaşın faydalanacağını, bu kapsamda toplamda 991 milyon lira ödeme gerçekleştireceklerini duyurdu. Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 534 bin engelli vatandaşın yararlanacağını belirten Selçuk, bu kapsamda toplam 825 milyon lira ödeme yapılacağını ifade etti. Yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerin 9 Eylül tarihine kadar PTT aracılığıyla yapıldığını hatırlattı.