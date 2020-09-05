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Ekonomi Yaşlı ve engelli aylıkları ödenmeye başlandı
Ekonomi

Yaşlı ve engelli aylıkları ödenmeye başlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayı yaşlı ve engelli aylıklarının dün itibarıyla vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 10:36:00 -
Yaşlı ve engelli aylıkları ödenmeye başlandı

Selçuk, eylül ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 1.4 milyon vatandaşın faydalanacağını, bu kapsamda toplamda 991 milyon lira ödeme gerçekleştireceklerini duyurdu. Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 534 bin engelli vatandaşın yararlanacağını belirten Selçuk, bu kapsamda toplam 825 milyon lira ödeme yapılacağını ifade etti. Yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerin 9 Eylül tarihine kadar PTT aracılığıyla yapıldığını hatırlattı.

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