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Yerel 5 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet davası! Vicdansız eğitmene bir suç duyurusu daha
Yerel

5 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet davası! Vicdansız eğitmene bir suç duyurusu daha

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5 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet davası! Vicdansız eğitmene bir suç duyurusu daha

Mersin'de çalıştığı rehabilitasyon merkezinde otizmli K.Y.'yi (5) darbettiği iddiasıyla tutuklanan eğitmen S.P.C.'nin (31), yargılanmasına devam edildi. Mahkeme hakimi, bilirkişi raporunda, farklı tarihlerde çocuğa yönelik şiddet uygulandığına ilişkin tespitler bulunması sebebiyle yeni bir iddianame hazırlanması için suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Olay, 21 Nisan'da kentteki bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. B.Y. ve S.Y. çiftinin otizmli oğulları K.Y.'nin 2,5 yıldır eğitim gördüğü merkeze gitmek istememesi ve huzursuz davranışlar sergilemesi üzerine aile, durumdan şüphelendi. Bir süre sonra oğullarının vücudunda darp izleri olduğunu fark eden aile, eğitim merkezinin yöneticileri ile görüşerek güvenlik kamerası görüntülerini istedi. Görüntülerde, eğitmen S.P.C.'nin, K.Y.'yi darbettiği ortaya çıktı. Ailenin şikayeti sonrası gözaltına alınan S.P.C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca K.Y.'nin okulunun bulunduğu bölgeden otomobille geçerken okulu ve yolu tanıyıp, ağlamaya başladığı anlar da ailesi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

 

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Hakkında 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki bir kişiye yönelik kasten yaralama' suçundan dava açılan S.P.C., bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Mersin Adliyesi 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık S.P.C., K.Y.'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada hakim, olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesine ilişkin bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını bildirdi. Raporda, sanığın farklı tarihlerde çocuğa şiddet uyguladığına yönelik tespitlerin yer aldığı belirtildi.

 

'AMACIM ŞİDDET DEĞİLDİ'

Savunma yapan tutuklu sanık S.P.C., uzun süredir K.Y.'nin öğretmeni olduğunu belirterek, çocukla temas kurmasının eğitim sürecinin bir parçası olduğunu savundu. S.P.C., "Temas etmem, göz göze gelmek için temasta bulunmam normal. Amacım şiddet değildi. İyi niyetle yaptığım şeyler farklı algılandı. Bu benim için üzücü bir durum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

 

'ŞİDDETİN TEK SEFERLİK OLMADIĞINI ÖĞRENDİK'

K.Y.'nin babası Bahattin Yılmaz ise çocuğunun hastanedeki tedavilere cevap vermediğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Anne Sermin Yılmaz da bilirkişi raporuyla şiddetin tek bir olaydan ibaret olmadığını öğrendiklerini ifade etti. Yılmaz, "Avukatla görüntüleri izledik. Bunun tek seferlik olmadığını öğrendik ve bu görüntülerden sonra anladım çocuğumun neden bu kadar ağladığını. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” diye konuştu.

 

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada taraf avukatlarının da beyanları alındı. Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme hakimi de bilirkişi raporunda, farklı tarihlerde çocuğa yönelik şiddet uygulandığına ilişkin tespitler bulunması nedeniyle suçun hukuki niteliğinin değişme ihtimaline dikkat çekti. Mahkeme, bu kapsamda yeni bir iddianame hazırlanması için suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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