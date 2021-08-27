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Gündem Yaşlı kadının çekicinin altında kaldığı anlar kamerada
Gündem

Yaşlı kadının çekicinin altında kaldığı anlar kamerada

Gaziosmanpaşa’da yaşlı kadının çekicinin altında kalma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülülerde, aracın geri geri gelerek yaşlı kadını altına aldığı görülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 16:03:00 -

Gaziosmanpaşa Fevziçakmak Mahallesi 795 sokak üzerinde bulunan bir sitenin üzerinde araç bulunan çekicinin geri manevra yaptığı esnada orada bulunan yaşlı kadına çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan kadın vatandaşların yardımıyla araç altından çıkartılarak hastaneye kaldırılmıştı. Yaşlı kadının çekicinin altında kalma anı görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülülerde, aracın geri geri gelerek yaşlı kadını altına aldığı görülüyor.

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