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Yaşlı kadın ormanda ölü bulundu

Bolu'nun Mudurnu ilçesine, mantar toplamak için ormana giden kadın, ölü bulundu.

13 Temmuz 2018 Cuma 09:26
Yaşlı kadın ormanda ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Beyderesi köyü Osman Çavuşlar Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Yardımcı (78), köy yakınlarındaki ormanlık alana mantar toplamaya gitti.

Geri dönmemesi üzerine annesini aramak için ormana giden Hayriye Yardımcı, annesini yerde hareketsiz şekilde buldu.

Hayriye Yardımcı'nın haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde yara izi bulunan yaşlı kadının öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından yaşlı kadının cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na gönderildi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 09:26
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