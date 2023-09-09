  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Yaşlı kadın 3 milyon dolandırıldı
Yerel

Yaşlı kadın 3 milyon dolandırıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-09 09:58:00 -
Yaşlı kadın 3 milyon dolandırıldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, telefonla aradıkları yaşlı kadını 3 milyon dolandırdı.

Bandırma ilçesinde kendisini polis ve savcı olarak tanıtan 2 yabancı uyruklu dolandırıcı, 75 yaşındaki N.T. ile irtibata geçti. FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonlar gerçekleştirdiklerini söyleyen dolandırıcılar, yaşlı kadından paralarını incelenmek üzere vermesini operasyon sonunda da paraların kendisine geri verileceği söyledi.

Telefondakilere inanan yaşlı kadın döviz ve altınlarını bozdurarak dolandırıcılara teslim etti. 10 gün sonra paralarının geri gelmemesi üzerine şüphelenen N.T., polise giderek şikayetçi oldu. Emniyet güçlerinin çalışmaları neticesinde dolandırıcılardan A.M. İzmir’de yakalandı.

Çalınan paraların bulunamadığı operasyon sonucunda yakalan A.M., nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

Sahte altınla alışveriş yapıp 24 kişiyi dolandırdı
Sahte altınla alışveriş yapıp 24 kişiyi dolandırdı

Yerel

Sahte altınla alışveriş yapıp 24 kişiyi dolandırdı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

iPhone 15 alırken tuzağa düşmeyin! Dolandırıcılar tanıtım için fırsat kolluyor!
iPhone 15 alırken tuzağa düşmeyin! Dolandırıcılar tanıtım için fırsat kolluyor!

Teknoloji

iPhone 15 alırken tuzağa düşmeyin! Dolandırıcılar tanıtım için fırsat kolluyor!

Halk TV programlarına hep onu davet ediyordu! Öz annesi savcılığa şikâyet etti: Sigorta uzmanı kızım SGK'yı dolandırdı
Halk TV programlarına hep onu davet ediyordu! Öz annesi savcılığa şikâyet etti: Sigorta uzmanı kızım SGK'yı dolandırdı

Gündem

Halk TV programlarına hep onu davet ediyordu! Öz annesi savcılığa şikâyet etti: Sigorta uzmanı kızım SGK'yı dolandırdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23