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Siyaset Yaşlı çifte 'gizli' yardım etmek isteyen İP'li Aylin... Şehit cenazesindeki saygısızlığı ile hafızalara kazınmıştı!
Siyaset

Yaşlı çifte 'gizli' yardım etmek isteyen İP'li Aylin... Şehit cenazesindeki saygısızlığı ile hafızalara kazınmıştı!

Şehit cenazesinde kameralara görünüp poz verebilmek için namaz kılanların önüne geçerek büyük saygısızlığa soyunan İP Isparta Milletvekili Aylin Cesur, twitter hesabından yaptığı paylaşımla gizli bir maddi yardımda bulunduğunu kamuoyuyla paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 20:55:00 - 2021-07-15 20:56:18

 Yeniakit.com.tr 

İP Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırısında şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in cenazesinde, cemaat saftayken fotoğrafa girebilmek için büyük saygısızlık yaparak namaz esnasında onların önüne geçmiş ve kamuoyunun haklı tepkisi ile karşılaşmıştı. İP'li Cesur, üzerindeki kürkle hayvanseverler tarafından da eleştirilirken, gösteriş merakı elinde patlamış, kendisini rezil etmişti.

'Gizlice yardım etti' ama kamuoyuyla paylaştı

Gösteriş merakıyla hafızalara kazınan İp'li Aylin, bu kez de bir 'hayır' gösterişine soyundu. Aylin Cesur, aklınca ekonomi üzerinden AK Parti iktidarını hedef alarak, "82 yaşındaki bir abi karısıyla parkta iç çeke çeke ağlıyordu bugün. 750 lira maaşla, 600 lira kira veriyorlarmış." dedi. Bahsettiği kişiye gizlice yardım ettiği iddiasında bulunan İP'li Aylin, bunu da kamuoyuyla paylaştı: "Gizlice yardıma kalkınca daha çok, hüngür hüngür ağladılar. Yüreğim değil, bugün Isparta ovaları da dağlandı. Sandıktan başka dileğim utanırım artık."

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Yorumlar

Malatyalı

yalanın bunda belli yaşlıya 850 birine 850 de birine veriliyor
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