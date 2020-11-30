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Gündem Yaşlı çift devrilen traktörün altında kalarak can verdi
Gündem

Yaşlı çift devrilen traktörün altında kalarak can verdi

Muğla'nın Milas ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen traktörün altında kalan yaşlı çift yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 01:13:00 -
Yaşlı çift devrilen traktörün altında kalarak can verdi

Kaza, öğleden sonra Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, zeytinlikte çalışan Süleyman Erol (75) ve eşi Fatmana Erol (70), işleri bittikten sonra eve dönmek için traktörle yola çıktı. Süleyman Erol yönetimindeki 48 EH 887 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Kazada yaşlı çift traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun uğraşlar sonrası yaşlı çifti traktörün altından çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Süleyman ve Fatmana Erol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından yaşlı çiftin cansız bedeni, otopsi için Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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