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Yerel Yaşlı adamın 59 bin lirasını çaldı
Yerel

Yaşlı adamın 59 bin lirasını çaldı

Bursa'da yaşlı adamdan 59 bin liralık kapkaç yapan zanlı adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 15:11:00 -
Yaşlı adamın 59 bin lirasını çaldı

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi, Akpınar Mahallesi, 1. Acar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. isimli yaşlı adam önce bankaya ardından kuyumcuya altın bozdurmak için yola çıktı. Bu süreçte otobüse de binen yaşlı adamı evine kadar takip eden şüpheli A.Y., yaşlı adam apartmandan içeri girdiği sırada o da arkasından girdi. Poşet içerisinde bulunan 59 bin 750 lirayı alan kapkaççı daha sonra hızla gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik kamerası incelemesi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kimliğini tespit ettiği şüpheliyi kısa süre sonra Görükle Mahallesi'nde çaldığı paralarla yakalamayı başardı.

Paraların tamamı yaşlı adama geri verilirken, şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer yandan kapkaç anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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