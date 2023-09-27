Yaşlı adamın 110 bin lirasını çalan şahıs yakalandı

Kırıkkale'de meydana gelen kapkaç olayı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, M.Y. isimli şahsın Zafer Caddesi'nde bir süre takibe aldığı Nevzat Aydın'ın (75) aldığı evin parasını tamamlamak için bankadan çektiği 110 bin lirayı çalarak kayıplara karıştığı yer alıyor. 75 yaşındaki Aydın, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan kapkaç ihbarı üzere harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı bölgede çalışma başlattı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını tek tek inceleyen polis, kapkacı gerçekleştiren şüphelinin bir otomobille kaçtığını tespit etti.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından yapılan incelemede, şüpheli M.Y.'nin bulunduğu aracın Çorum istikametine gittiği belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde hareket eden Kırıkkale polisi, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi il sınırında yakaladı. GBT (genel bilgi toplama) sorgusunda "hırsızlık" suçundan 6 kaydının bulunduğu şüpheli şahıs M.Y., gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne davet edilen Nevzat Aydın'ın 110 bin lirası tutanak karşılığında teslim edildi.

75 yaşındaki Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zafer Caddesi'nde takip ettiği bir şahıs tarafından paranın olduğu poşetin çalındığını söyledi.

Olayın ardından durumu polise bildirdiğini ifade eden Aydın, "Asayiş Şube Müdürlüğü sağ olsun paramızı bize kavuşturdu. Onların hepsine teşekkür ediyorum. Ben daire aldım. Para eksiğimiz vardı bankaya gittim. O parayı da elimizden kaptırdık. Polisimizden Allah razı olsun tekrar kavuşturdular bize parayı. 150 bin lira vardı 40 bin lirası kaçarken düştü. 110 bin lirası da onda gittiydi" dedi.

Kaynak: İHA