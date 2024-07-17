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Yerel Yaşlı adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü!
Yerel

Yaşlı adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü!

Yeniakit Publisher
2024-07-17 14:39:00 - 2024-07-17 14:42:44

İzmir'in Torbalı ilçesinde, önünü kestiği arabadan indirdiği yaşlı adamı önce tokatlayan, sonra sopayla döven saldırgan polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Talihsiz adamın yaşadığı dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, K.S. isimli şahıs, çöp kenarlarına bırakılan bayat ekmek yüzünden husumet yaşadığı 70 yaşındaki Süleyman S.D.’yi yol kenarına park ettiği aracında beklemeye başladı. Elinde bastonuyla yolda yürüyen Süleyman S.D.’yi gören saldırgan K.S. elinde sopayla aracından inerek yolunu kestiği yaşlı adama ilk olarak tokat attı. K.S. daha sonra ise sopayla yaşlı adama artarda vurmaya başladı. Saldırgandan kurtulmak için aracın diğer tarafına kaçan Süleyman S.D. peşinden gelen K.S.’nin sopalı saldırısından kurtulamadı. Bir süre sonra saldırıyı bırakan şüpheli K.S. hafif ticari aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşlı adamın darp edildiği anlar ise anbean güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sopalı saldırgan tutuklandı

Olayın ihbar edilmesi üzerine çalışma başlatan jandarma, saldırgan K.S.’yi kıskıvrak yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan K.S. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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