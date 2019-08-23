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Yaşlı adamdan 4 gündür haber alınamıyor

Tokat’ın Başçiftlik ilçesine bağlı Erikbelen Köyünde, 86 yaşındaki Cuma Şahin’den 4 gündür haber alınamıyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 17:15
Yaşlı adamdan 4 gündür haber alınamıyor

Tokat’ın Başçiftlik ilçesine bağlı Erikbelen Köyünde, 86 yaşındaki Cuma Şahin’den 4 gündür haber alınamıyor.


Edinilen bilgiye göre, Erikbelen Köyündeki evinden Pazartesi günü ayrılan Şahin, bir daha dönmedi. Yakınlarının başvurusu üzerine bölgeye gönderilen Jandarma ve AFAD ekipleri kayıp şahsı aramaya başladı. Arama çalışmalarından şu ana kadar bir sonuç alınamazken, kayıp şahsı arama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 17:15
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