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Yerel Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Yerel

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde yalnız yaşayan 75 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 23:13:00 -
Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde yalnız yaşayan 75 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu.

Kutluhallar köyünde ikamet eden Mehmet Emin Altun’dan (75) haber alamayan komşuları, köy muhtarına haber verdi. Muhtar Osman Gündüz yanında aza ile Altun’un evine girdiğinde yaşlı adamı yatağında hareketsiz halde buldu. Muhtar durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Hayatını kaybettiği belirlendi

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri, Altun’un hayatını kaybettiğini belirledi. 75 yaşındaki Mehmet Emin Altun’un kalp, şeker ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi.

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