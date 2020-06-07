  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Samsun’da yaşlı bir adam evinde ölü olarak bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 17:20:24 -
Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Samsun’da yaşlı bir adam evinde ölü olarak bulundu.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 81 yaşındaki Şerafettin Ç. yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu. Şerafettin Ç.’nin ölümü şüpheli bulundu ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin evde yaptığı incelemeden sonra cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşlı adamın yapılan araştırma sonucu kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı