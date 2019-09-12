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Yaşlanma lekelerine dikkat

Dr.

12 Eylül 2019 Perşembe 09:29
Yaşlanma lekelerine dikkat

Dr. Biran Ekici, yaşlanma lekelerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.


Dr. Biran Ekici, “Güneş ve yaşlanma lekeleri, cilt yenileme gibi isteklerin gerçekleşmesini sağlayan estetik operasyonlardan birisidir. Günümüzde estetik alanında da yenilikçi çalışmalar mevcuttur. Hiçbir ağrı ya da acı hissetmeyeceğiniz işleme başvurularak estetik tedaviler gerçekleştirilebilir. İstenmeyen lekelerden kurtulmak ve cildinizi daha genç göstermeniz adına BBL son dönemde en çok başvurulan yollardan biri haline gelmiştir. BBL, cildin yenilenerek doğal görünümü almasını sağlayabilir. Bu sayede yaşlanmaya karşı cildinizi kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Aynı zamanda zaman geçtikçe ciltte yaşlılık lekeleri ortaya çıkmaya başlıyor. Bu lekelerle mücadele edebilmenize yardımcı olur. Daha kusursuz bir cildiniz olması için gereken desteği sağlamak amaçlanır. Ameliyat yarası bırakmadan yapılan bu tedavi, herkesin ilgisini çekmektedir. Hiçbir şekilde ameliyata gerek duyulmadan yapılan cilt gençleştirme uygulamalarından birisidir. Bu sayede bıçak altına yatmak zorunda kalınmaz. Sigara içmek, sağlıksız beslenmek, Güneşin UV ışınlarına maruz kalmak, yeterli sıvı alınmaması ve aşırı oranda alınan alkol alımı cildin yaşlanmasını daha çabuklaştıran faktörler içerisinde yer alır ve dikkat edilmelidir” dedi.


BBL uygulamasında, çeşitli dalga boyları dağılarak ışık ürettiğini ifade eden Dr. Ekici, “Işık, bölge ki hasarı ortadan kaldırarak yenilenmesine yardımcı olur. Dekolte, yüz, boyun, el, kol, sırt ve karın gibi pek çok bölgelere sorunsuz bir şekilde uygulanabilen bir işlem olma özelliğine sahiptir. Üç dört hafta da bir aralıklı olacak şekilde kişiye seanslar yapılır. Tedavi edilecek bölgeye göre seans aralıklarında da bir değişme durumu söz konusu olabiliyor. Fakat genel anlamda alacağınız seans sürelerine bakıldığı zaman üç ile beş arasında olduğu görülüyor. Cildi sıkılaştırmak adına yapacağınız tedavide 3-4 hafta aralıklar şeklinde bu yönteme başvurulması gerekebilir. Lekelerde ise 3 hafta ara ile uygulama gerçekleşiyor. Cildi 10 yıl geriye götürme kabiliyetine sahip olduğu bilindiğinden dolayı artık günümüz şartlarında herkes bu tedaviden yararlanmak istemektedir. Başvurulan lazer cihaz teknolojisiyle birlikte, cildin üst tabakalarına ışık enerjisi yollanır. Işık enerjisi, bu tabakaları hafif diyebileceğimiz şekilde bir ısıtma uygular. Hedef bölgede yer alan cilt katmanlarında ki hücrelerin kolajen üretimlerinin tetiklenmesini engellemeye yardımcı olur. Yapılacak uygulama sonrasında cildinizin daha sıkı bir görünüm kazanması amaçlanır. BBL teknolojisinin iyileştirici etkisi, deri altında yer alan hücrelere de anında nüfuz etmeye yardımcı olur” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:29
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