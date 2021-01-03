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Gündem Yaslanın arkanıza, günün fıkrası geldi… Sürüne sürüne Uğur Dündar’ın önüne gelen para (!)
Gündem

Yaslanın arkanıza, günün fıkrası geldi… Sürüne sürüne Uğur Dündar’ın önüne gelen para (!)

Doğruluğu bile belli olmayan tekil bir olay üzerinden Türkiye ekonomisini kötülemeye çalışan Uğur Dündar, fıkra niteliğinde bir “anısını” paylaştı. Dündar’ın anlattığı olayı neden yaşandığı gün değil de aylar sonra açık ettiği ise merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 15:03:00 -
Yaslanın arkanıza, günün fıkrası geldi… Sürüne sürüne Uğur Dündar’ın önüne gelen para (!)

 yeniakit.com.tr 

Sözcü yazarı Uğur Dündar, Twitter hesabından güldüren bir paylaşım yaptı. Türkiye ekonomisini batmış göstermek isteyen ve vatandaşların aç olduğu algısı oluşturmaya çalışan Dündar, sözde yaşadığı bir anı üzerinden duyar kastı.

Dündar, “Kısıtlama öncesi yürüyüş yaparken rüzfar, 100 TL'lik bir banknotu sürükleyerek önüme getirdi. Biraz ötede bir kağıt toplayıcısı çöp bidonlarını karıştırıyordu. Parayı alıp 'Sizden düşmüş olabilir' diyerek ona uzattım. 'Olamaz abi' dedi. 'Benim cebimde hiç 100 lira olmaz!..'” diye yazdı.

AK Parti iktidarına saldırmak için fırsat kollayan Uğur Dündar, ekonomiyi eleştirebilecek böyle bir fırsat bulduğu halde neden uzun zaman anlatmadığı merak konusu oldu. Dündar paylaşımında, “Kısıtlamalardan önce” ifadesini kullanarak bu olayın aylar önce yaşandığını belirtti. AK Parti’ye yüklenmeye yer aradığı halde Dündar’ın böyle bir olayı ancak aylar sonra açıklamış olması, yazılanların kurmaca olduğunu gözler önüne serdi. Dündar’ın paylaşımı hakkında, “Bizim bildiğimiz Uğur Dündar böyle bir şey yaşasa bu fırsatı kaçırmazdı” yorumları yapıldı.

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