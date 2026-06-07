Sörloth teklifi kabul etti! Resmi açıklama bekleniyor
Adı İstanbul ekipleriyle anılan Alexander Sörloth'un geleceği belli oldu gibi... 30 yaşındaki santrfor, kendisine yapılan bir teklife olumlu yanıt verdi.
Adı İstanbul ekipleriyle anılan Alexander Sörloth'un geleceği belli oldu gibi... 30 yaşındaki santrfor, kendisine yapılan bir teklife olumlu yanıt verdi.
Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'un geleceği belli olmak üzere... La Liga temsilcisinden ayrılma kararı olan Norveçli forvetin adı hem Galatasaray hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'yle anılıyordu. Artık konuyla ilgili son aşamaya gelinmiş gibi gözüküyor.
1.96 boyundaki futbolcunun, İtalyan ekibi Juventus'la kişisel şartlarda anlaşma sağladığı öğrenildi.
Yani Norveçli yıldız, bu transfere onay verdi. Juventus ve Atletico Madrid'in de 25-30 milyon euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında el sıkışması bekleniyor.
Artık konuyla ilgili resmi açıklama bekleniyor. Sonrasında da Alexander Sörloth'un Türkiye ihtimali kalmayacak. 30 yaşındaki santrfor, bir dönem ülkemizde kiralık olarak Trabzonspor forması giymişti. Burada gösterdiği performansla, kariyerinde yeniden çıkışa geçti.
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