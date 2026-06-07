Sörloth teklifi kabul etti! Resmi açıklama bekleniyor

Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'un geleceği belli olmak üzere... La Liga temsilcisinden ayrılma kararı olan Norveçli forvetin adı hem Galatasaray hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'yle anılıyordu. Artık konuyla ilgili son aşamaya gelinmiş gibi gözüküyor.